Slušaj vest

U toku emisije "Pitanja novinara", u okviru "Elite 9" dosta se komentarisalo o brutalnoj svađi između Milene Kačavende i Asmina Durdžića. On je svoju dojučerašnju prijateljicu nazvao incest majkom što su mnogi ukućani osudili.

Svoje izlaganje je imao i Uroš Stanić.

- Ne stajem ni na Asminovu ni na Kačavendinu stranu. Oni su kovali plan protiv Aneli, ostali su na kraju Kačavenda, Asmin i Dača, evo raspali su se. Vidimo da njihov odnos nije ni bajan ni sjajan, oni su po meni bili prisni na ljubavnom klipu, da se prisetimo kako su se branili, na kraju su se lažno branili, imali su cilj da unište Aneli, ali su na kraju uništili sami sebe - rekao je Uroš pa pomenuo Maju Marinković.

- Maja je mene ponižavala, ja nisam beskućnik, niti sam siroče. Govorila mi je da sam greška prirode, pominjala je neke gluposti - rekao je Uroš.

- Idi plači, nasilniče. Luka ti je skinuo masku - rekla je Maja nakon čega je nastala svađa.

- Ti si ženturača koja demonstrira ovde svoje nasilničke sposobnosti. Ti si borac za nemoralne i bludničke radnje - rekao je Uroš.

- Pobeleo si, ponavljaš se - rekla je Maja.

- Maja Marinković je osoba koja mi je rekla da sam udomljen ker, sram te bilo. Ja nikada nikog nisam udario, a ona sada traži podršku od Luke. Ona je meni presmešna, pokretni bilbord za blam i sram - rekao je Uroš.

- Ja sam za ovog dečka uvek bila tu, a on je dokazao da mu je kadar bitniji od prijateljstva i sada si uništen - rekla je Maja.

- Jedina uništena si ti jer sam te ja uništio sa svojim argumentima - obratio joj se Uroš.

- On je ovde pljuvao svog oca, on je udomljen ker. Mali je uništen, svima želi loše, svakoga ponižava i vređa - rekla je Maja.

- Ona morališe drugima, a nema pokrića za to - rekao je Uroš.

- Do kad ćeš da vređaš ljude i ponižavaš? Ovaj mali je fanatik jedan običan, a kada mu se sastavi istina u lice onda ćuti i trpi tri dana - rekla je Maja.