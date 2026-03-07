Otac razočaran

Povodom ovog događaja, na svom Fejsbuk profilu oglasio se Mustafa Durdžić, koji ne krije koliko je razočaran u ponašanje svog sina, te je istakao i da je Asminova majka, Mevlida, potrešena zbog svega.

- Najstrože osuđujem Asminov odnos prema Kačavendi. Za takve postupke ne postoji nikakvo opravdanje. Najavili smo bajramski ručak, ali sada ozbiljno razmišljamo da ga otkažemo. Asminova majka posti i plače od pet ujutru zbog svega što se desilo - glasile su Mustafine reči, nakon čega se javno obratio svom sinu:

"Bila ti je kao majka"

- Asmine, Kačavenda ti je bila kao majka. To nisi smeo nikada da zaboraviš, ni u jednom trenutku, ni pod kakvim okolnostima. Takve reči i takvo ponašanje prema ženi koja ti je pružila poštovanje i podršku su sramotni i nedopustivi. Asmine, ja više nemam ni obraza ni snage da se ljudima, a prvenstveno ženama, izvinjavam zbog tebe. Svaki put kada pomislim da si dotakao dno, ti ga još dublje iskopaš. Nije normalno da mama i ja preuzimamo teret tvojih reči i postupaka, dok ti nastavljaš da se ponašaš kao da nikoga ne povređuješ.