"ASMINOVA MAJKA PLAČE OD PET UJUTRU" Alibabin otac osudio sina zbog svađe s Kačavendom: Nemam više obraza da se izvinjavam umesto tebe
Učesnici rijaliti programa "Elita 9", Asmin Durdžić i Milena Kačavenda, nedavno su se ozbiljno sukobili. Durdžić je tom prilikom izneo niz optužbi na njen račun, između ostalog da je slala neprimerene fotografije maloletnom licu.
Otac razočaran
Povodom ovog događaja, na svom Fejsbuk profilu oglasio se Mustafa Durdžić, koji ne krije koliko je razočaran u ponašanje svog sina, te je istakao i da je Asminova majka, Mevlida, potrešena zbog svega.
- Najstrože osuđujem Asminov odnos prema Kačavendi. Za takve postupke ne postoji nikakvo opravdanje. Najavili smo bajramski ručak, ali sada ozbiljno razmišljamo da ga otkažemo. Asminova majka posti i plače od pet ujutru zbog svega što se desilo - glasile su Mustafine reči, nakon čega se javno obratio svom sinu:
"Bila ti je kao majka"
- Asmine, Kačavenda ti je bila kao majka. To nisi smeo nikada da zaboraviš, ni u jednom trenutku, ni pod kakvim okolnostima. Takve reči i takvo ponašanje prema ženi koja ti je pružila poštovanje i podršku su sramotni i nedopustivi. Asmine, ja više nemam ni obraza ni snage da se ljudima, a prvenstveno ženama, izvinjavam zbog tebe. Svaki put kada pomislim da si dotakao dno, ti ga još dublje iskopaš. Nije normalno da mama i ja preuzimamo teret tvojih reči i postupaka, dok ti nastavljaš da se ponašaš kao da nikoga ne povređuješ.
Kurir/Srbijadanas