U rijalitiju "Elita 9" došlo je do žestokog sukoba kada je Asmin Durdžić ušao u oštru raspravu sa Milenom Kačavendom, svojom donedavnom rijaliti prijateljicom.

U jeku svađe on je, nikad otvorenije, govorio o njenom navodnom pokojnom vereniku, iznoseći teške optužbe da je Milena tokom braka varala bivšeg supruga, Srđana Kačavendu, i to sa njegovim, kako je naveo, prijateljem.

"Varala je Srđana sa njegovim drugom"

- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a,razmenjivali su intimne prepiske. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba, a onda je nastavio:

- Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks.

Ko je Srđan Kačavenda?

Podsetimo, Milena bila u braku punih 27 godina, a njen bivši suprug je dovođen u vezu sa voždovačkim klanom. Srđan je takođe i jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla - rekla je ona svojevremeno.