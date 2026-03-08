Slušaj vest

Veliki šef poslao je damama u "Eliti" poklone, te je poslao pismo povodom Dana žena. Pismo je pred svima pročitao ovonedeljni vođa, Lepi Mića.

- Draga Elito, čestitamo svim učescnicama 8. mart - glasilo je u pismu, a potom je stiglo i cveće.

Učesnice su se oduševile zbog ovog gesta, te nisu skidale osmehe sa lica.

Inače, bivša rijaliti učesnica, diskvalifikovana Miljana Kulić, javno je iznela detalje ugovora Maje Marinković i otkrila da je starleta imala poseban uslov za ulazak "Elitu 9". Ona se uplalila u lajvu na TikToku i progovorila o bivšim cimerima iz Bele kuće.

Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Instagram

Miljana Kulić uključila se na TikToku sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem, poznatijem kao Zola, a onda je razgovara i sa Filipom Carem. Dok su komentarisali aktuelne učesnike Elite 9, otkriven je i deo iz ugovora Maje Marinković.

- Maja je tražila da u aneks ugovora stave da ti nećeš ući ove sezone. Da li znaš za to? - pitala je Miljana Cara, koji je odgovorio potvrdno.

Miljana otkrila da li bi ponovo u Elitu

Nakon što je obelodanila Majin zahtev produkciji, koji je, prema njenim rečima, ispunjen kako bi se starleta uselila na imanje u Šimanovcima, Kulićeva se dotakla i svog učešća u narednoj sezoni.

Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Ne verujem da ću ući u desetu sezonu. Dojadilo mi je da komentarišem više Aneli, Asmina, sve jedno te isto. U ovoj sezoni nijedna veza nije iskrena, sve budalaštine. Ne bih se vratila sad ni da me zovu. Glume prijateljstva, ulaze u fejk veze...- rekla je Miljana.

STARS EP 588 07.02.2026. Izvor: kurir televizija