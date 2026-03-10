Slušaj vest

Rijaliti učesnik Bora Santana prethodnu noć proveo je izolovan od ostalih takmičara, u posebnom delu imanja iza rešetaka, nakon haosa koji je izazvao u Beloj kući.

Naime, Bora je fizički nasrnuo na Uroša Stanića, a potom je ušao u sukob i sa cimerom Asminom Durdžićem, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da reaguje.

1/6 Vidi galeriju Rijaliti učesnik Bora Santana prethodnu noć proveo je izolovan od ostalih takmičara, u posebnom delu imanja iza rešetaka, nakon haosa koji je izazvao u Beloj kući Foto: Pink, Printscreen

Ipak, već jutros pušten je iz takozvanog rijaliti zatvora, a čim je izašao iz ove prostorije, velikom brzinom se uputio kroz imanje.

Indi se oglasila nakon priče da je bila intimna sa Borom

Pevačica Indira Aradinović Indi u šoku je zbog konteksta u kom je njeno ime pominjano večeras u "Eliti", gde je Anastasija Brčić obelodanila da joj je njen bivši dečko Bora Santana pričao da je navodno bio intiman sa koleginicom, što je on oštro demantovao.

1/14 Vidi galeriju Indi Aradinović Foto: Privatna Arhiva, Shutterstock, Nemanja Nikolić

- Baš ću ja s Borom da pravim perverzije, šta je ovo?! Ovo je jako nisko, za mene jako veliki udarac i izmišljotina! Ja sam umetnica, dajem sve od sebe kada odem u "Elitu" da pevam, skoro sam mu i bila podrška na RED TV... U šoku sam! Možda je stvarno nešto pričao, ne znam šta mu se dešava, nekad kao da nije normalan šta priča! Kod Janjuša je spominjao neku priču, da li vezano za mene, nešto:"Bolje da ljulja nego da žulja"... I ranije su me zvali novinari povodom ovoga. Kada nešto hoće da ti nametnu... Šta, treba da kažem:"Da, to sam ja", a nisam?! Na ove laži ne mogu da ostanem imuna - rekla je Indi.