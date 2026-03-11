Slušaj vest

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić poginuo je danas, 11. marta u 32. godini.

Strašna tragedija potresla je domaću javnost, a brojne poznate ličnosti počele su da se opraštaju od njega i pružaju podršku porodici.

- Čule smo. Miljana se potresla mnogo. Plače. Popila lek za smirenje. Mnogo, mnogo nam je žao. Šta više neće da ga zaobiđe! Šta je više ovo? Samo što je stigao sa naporima i stresom sa malom bebom, da ga zadesi ovakva tragedija. Mnogo nam je žao - napisala je Marija.

Darko Lazić slomljen:

U nastavku poruke dodala je i da je reč o velikom gubitku.

- Neka ga čuvaju anđeli. Greota velika. Mlad momak, dve male ćerkice, užas - napisala je Marija, prenosi Telegraf.

Dragan od udarca leteo čak 50 metara

Podsetimo, vozač putničkog automobila V.K. (62) zadržan je u pritvoru po nalogu OJT u Šapcu nakon saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Dragan Lazić (32).

- Ispituju se sve okolnosti nesreće. Nakon sudara motociklista je leteo 50 metara. Hitna pomoć je brzo stigla, ali je on preminuo u sanitetu. Vozaču je određeno zadržavanje od 48 sati - naveo je sagovornik za Blic.

Kako se saznaje, žena koja se nalazila na mestu suvozača u putničkom vozilu prevezena je u bolnicu gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

Ovo su potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića.

Oglasila se majka Branka Lazić i izustila samo jedno

