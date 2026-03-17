Borin prijatelj kaže da je čuo da mu je Milica Bila neverna

Bora Santana i Milica Kemez razveli su se prošle godine, te je svako krenuo svojim putem.

Milica je našla novu ljubav i partnera sa kojim uživa, dok je Santana ušao u devetu sezonu Elite.

U rijalitiju je uplovio u romansu sa Anastasijom Brčić, ali se to njegovim najmilijima ne čini kao najbolja opcija.

"On više nije on"

Za domaće medije oglasila se supruga Borinog oca Dragana koja je prokomentarisala Borinu bivšu suprugu i trenutku izabranicu.

- Dragan non stop plače, njemu je mnogo teško, sekiramo se! Nemoguće je, mi mislimo u svakom momentu na njega, on nije takav! Ja mislim da je njegova psiha u pitanju, da on više nije on, on je takoreći izgubio sve – ispričala je Vera na RED TV-u.

"Milicu smo voleli kao Boga"

– Ona je još dete za mene... Mi smo Milicu voleli kao Boga, kao oči svoje, ona je za mene bila fantastična – govorila je bila Vera na RED TV-u i priznala da se i dan danas ponekad čuje sa Kemezovom.

Bora o rastanku sa Milicom

Bora Santana je za razliku od Milice, odmah nakon kraha ljubavi govorio za medije.

- Ne bih sada ništa da pričam šta bih promenio, razvodimo se i to je to. Sve je to oko nekretnina bilo naše, zajedničko. Njoj je ostao jedan plac sa temeljom, trebali su da stave kuću, ali još nisu, a ja sam kada smo se rastali počeo na drugom placu da gradim i završio sam sve za 5 meseci. Ona može i na njenom da sačeka da dobije ili da sagradi, već je pola završeno, struja, voda, kanalizacija, možda budemo prve komšije - pričao je Bora.

Santana je otkrio da li je spreman za nove ljubavi i žrtve.

- Nisam spreman za nove veze, ne verujem toliko u ljubav, ali u sudbinu da. Još se nije pojavila nijedna devojka - odogovorio je Bora.

Milica nakon razvoda nije želela ništa

Kemezova je nakon vesti da je na odnos sa Borom stavila tačku priznala da je materijalno ništa ne zanima.

- Iskreno da kažem, mogli ste da vidite kako je izgledao moj život. Kučići, kuvanje, salon, sestra, niti sam izlazila u grad, u izlascima niste mogli da me vidite, noći sam provodila sama kod kuće, tako da mogu da pričaju i pišu šta god hoće. On je bio moj izbor sve ove godine, mogu da kažem da smo oboje bili vredni i radni...Vraćeno je sve, otišli smo kod notara, rešili smo da sve što je njegovo, vratila sam mu. Ne želim ništa što je stečeno u braku i što je njegovo da uzimam, ja se nisam iz interesa udavala, a ove krtice mu pune glavu kako ću nešto da mu uzmem, mislim ne da otuđim, jer meni to po Zakonu pripada, ja sam se odrekla svega i ako sam još nešto dužna, ja ću da vratim...Mi smo sve u braku ulagali barabar, kada se sve složi, možda postoji ta cifra da je on više uložio, ako treba i tu cifru ću da vratim - rekla je Milica u emisiji "Pitam za druga".