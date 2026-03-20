Stanija Dobrojević najavila je ulazak u Elitu 9, a nakon toga se oglasila i majka njenog bivšeg dečka Asmina Durdžića.

Mevlida se uključila u program RED televizije i otkrila svoje impresije o ulasku starlete u rijaliti.

"Nisu jedno za drugo"

Asminova majka je ponašanje svog sina prepisala Maji Marinković za koju smatra da loše utiče na njega.

- - Ja mislim da Maja loše utiče na njega. Ja mislim da on nije zaljubljen u Maju, nego ga radi što ona njega odbija. Ja ne bih Maju komentarisala, nisu oni jedno za drugo. I da se zaljube i da stupe u vezu, nisu jedno za drugo. Ja nemam ništa protiv Maje, samo oni ne mogu funkcionisati. Maja je kriva za problem sa Terzom. On nije trebao ulaziti u tu diskusiju - govorila je Mevlida, pa je spomenula i bivšu snajku:

Mevlida Durdžić

Mevlida o Staniji

Mevlida Durdžić je spomenula i ulazak svoje bivše snajke u Elitu, te je otkrila da jedva čeka da je ugleda na ekranu.

- Čujem da će Stanija da uđe i ja to jedva čekam. Ako Stanija uđe i kad se pojavi mislim da će Asmin ostati i bez daha i bez vida i bez svega.

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić

Prokomentarisala je prijateljstvo Maje i Stanije.

- Ja ne znam kakve su one prijateljice bile. Stanija nikad neće stati uz Aneli, jer je Aneli nju puno vređala, a Stanija nije nikoga - kratko i jasno rekla je Asminova majka.

Ulazak Stanije Dobrojević

O ulasku Stanije Dobrojević u Elitu 9 se uveliko piše, a verni fanovi ne mogu da dočekaju trenutak kada će poznata starleta zakoračiti u Belu kuću. Stanija je izjavila kako će imati najveći honorar u istoriji rijaliti programa, međutim svi se pitaju koja će to vrtoglava cifra biti, obzirom da su se ranije učesnici hvalili astronomskim sumama.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje - govorila je Stanija i dodala:

Stanija Dobrojević stigla u Beograd

"Maja je pokazala gde joj je mesto"

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo - rekla je ona, pa nastavila:

Stanija Dobrojević

- Mnogo ja mogu da trpim, jako teško presečem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam to je kraj. Verenički prsten sam zadržala, lep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam.