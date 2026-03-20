Milena Kačavenda iako važi za ženu sa britkim jezikom koja je čvrstog stava i emocija, izgubila je kompas i rasplakala se uživo.

Usred razgovora sa Markom Janjušević Janjušem koji tvrdi da su imali intimne odnose u spoljnjem svetu, Milena je grcala u suzama.

Novo lice Kačavende

Bivši košarkaš je izneo niz uvreda i psovki na koje Kačavenda nije ostala imuna.

- Slušaj ovako smećarko, znam na šta je aludirala kad je rekla malo pre 'veži se', ti si zlo od žene, znam te kako dišeš. Najveće smeće. To je g****rka - besno je vikao Janjuš.

- Sram te bilo - viknula je Kačavenda.

- Ona je spremna na sve, ti si zlo od jedne žene. Zna gde može da me isprovocira. To je zlo, jer ja znam da je to zla žena. Odvratno stvorenje - besneo je Janjuš.

- Ovo je njegova nemoć, katastrofa, ja to nikada ne bih rekla na to što on aludira - zaprepašćeno je rekla Kačavenda i dodala:

- Treba da vas je sramota. Meni ovo deluje kao vađenje. Fuj.

- Hoće od mene da napravi zlotvora. Mi smo prošli kroz iste stvari u sedmici. Zna on da ja to nikada ne bih pomislila - rekla Milena.

O intimnim odnosima

Milena je nedavno otkrila detalje odnosa sa Janjušem iz spoljnjeg sveta.

- Što se Janjuša tiče, on i ja smo bili u emotivnom odnosu, on se pravi budala notorna. Dobila sam poruke da će on pokušati da me navuče, čak i pre tog našeg viđanja. Neću više da ćutim jer kada sam govorila da je on ljubomoran, on se pravio totalna budala. Sad će oni svi da skaču da sam cinkaroš ili ne, neka jedu go*na svi kolektivno... Nije nakon Elite 8, negde recimo u avgustu, tako mesec, mesec i nešto dana možda pre ulaska ovde. Bilo je potpuno spontano, on je našao moj broj telefona i zvao me, skoro sam pa sigurna, ne mogu da se zakunem, da smo se čuli pre onoga kada je on upao u "Narod pita" - rekla je ona i nastavila:

- On je bio taj koji je insistirao da se o tome ne priča. Sve ono što sam rekla nakon prvog kada sam videla njegovo ponašanje, ja nisam iskompleksirana žena, ni mlada, ni glupa, ja njemu nisam zamerala za Maju, za Aneli sam znala da će se pokrenuti ta tema i priča. Mislim da je folirant i prevarant, on misli da sanka Aneli, međutim, Aneli sanka njega - rekla je Milena.