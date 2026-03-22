- Što se tiče Janjuša, ja te neću vređati. Ja nemam problem da kažem da sam se u "Eliti 7" zaljubila u tebe, ja ti nikada nisam rekla da si monstrum. Videli smo se posle "Elite 7", prespavao si kod mene, posle toga ja te nisam smarala. Počeli smo da se čujemo non-stop. Ja sam izludela prvi put kad sam te pitala u kakvom smo odnosu i da li sam ti draga. Manipulisao si sa mnom, ja sam tebe volela bolesno. Ti si se napolju viđao sa mnogo njih, ali mene to nije interesovalo, pisala sam ti sa lažnog prtofila, svaki put si znao da sam to ja. Pisala sam ti referate svaki put, tebi nije dobro, ja te dobro poznajem. Čuli smo se pred "Elitu". Sve sam prihvatala jer sam te mnogo volela. Zadnja poruka koju sam ti napisala zamolila sam te da me ne spominješ. Terzi si pričao o našem s*ksualnom odbnosu, dok te je on detaljno ispitivao. Ja o našem s*ksu nikome nisam pričala. Kako Asmin može da zna da smo bili u s*ksualnoj kombinaciji. Ti si na televiziji pričao da sam ti služila samo za to, da si me kao tele - rekla je Jovana, koja je u ranijim sezonama otvoreno govorila o svojim vezama sa pevačima MS Stojanom i Peđom Medenicom.