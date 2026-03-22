Učesnik "Elite 9" Bora Santana odlučio je da napravi drastičan korak i potpuno promeni svoj lični opis. Njegova vizija se, međutim, vrlo brzo pretvorila u noćnu moru.

Santana je, naime, imao veliku želju da svoju prepoznatljivu crnu kosu ofarba u platinasto plavu nijansu. U ovom rizičnom poduhvatu u pomoć mu je pritekao cimer Uroš Stanić. Međutim, umesto spektakularne transformacije, usledio je potpuni fijasko!

Kako se proces odvijao, postalo je jasno da stvari ne idu po planu. Bora nije uspeo iz prve da izvuče željenu boju, a nakon mučnog skidanja farbe, kosa mu je ostala u neprepoznatljivoj i oštećenoj tamno žutoj nijansi.

Ostatak kuće je brže-bolje doleteo kako bi video rezultate ovog "ulepšavanja", a zadrugari jednostavno nisu mogli da sakriju šok.

Prizor koji su zatekli nimalo nije podsećao na ono što su očekivali da vide, pa su u neverici posmatrali Borinu novu frizuru.

Bora krenuo na Uroša šerpom

Inače, odnos između Bore i Uroša već je neko vreme pun tenzija, a pre samo nekoliko nedelja Uroš je Santanu doveo do tačke pucanja, zbog čega je Bora na njega krenuo čak i šerpom.

Bora je u "Eliti" nedavno bio i u rijaliti zatvoru, o čemu se takođe pričalo.