OGLASILA SE LUKINA MAMA NAKON VESTI DA JE ANITA TRUDNA: Evo kako je Biljana Vujović reagovala, i Aneli je imala šta da kaže
Nakon saznanja da je Anita Stanojlovićtrudna sa Lukom Vujovićem, oglasila se njegova majka Biljana Vujović.
tekstopisac i scenarista je presrećna što će u njenu porodicu doći još jedno unuče. Ona je svoju sreću iskazala na Instagramu.
- Moj san je ispunjen. U moj dom dolazi još jedan član da mi obasja život ljubavlju i srećom zauvek - napisala je Biljana, a čestitke su se samo nizale.
Da je Anita u drugom stanju saznalo se nakon što je u ponedeljak veče odradila test koji joj je doneo voditelj Milan Milošević. Luka je najpre bio u šoku kada su se ukazale dve crte koje pokazuju pozitivan rezultat.
- Ja znam da prošle godine se isto ovako malo videlo, pa se na drugom nije videlo ovako. Ja ne znam, ne verujem još - rekao je Luka.
Anita je gotovo ostala bez reči.
- Ja verujem, malo sam u šoku - rekla je Anita.
Kad su se vratili u kuću, Milan je svima saopštio lepe vesti. Gledaoce je ipak najviše zanimala reakcija Aneli Ahmić, Lukine bivše verenice.
- Svu sreću im želim, naravno, čovek koji je ušao sa mnom ovde veren. Druga žena je ostala trudna s njim, za mene više oni ne postoje, ne vidim ih, želim im sve najbolje - rekla je Aneli.
Anđelo je podsetio na svoje reči.
- Rekao sam da će to da se desi, ako se neko seća.
Inače, Aneli je kasnije priznala da joj je "knedla stajala u grlu" dok su ostali pričali o bebi.
Anitin bivši Anđelo Ranković je odlučio da je oraspoloži i skrene joj misli, pa ju je pred spavanje izmasirao.