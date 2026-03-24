tekstopisac i scenarista je presrećna što će u njenu porodicu doći još jedno unuče. Ona je svoju sreću iskazala na Instagramu.

- Moj san je ispunjen. U moj dom dolazi još jedan član da mi obasja život ljubavlju i srećom zauvek - napisala je Biljana, a čestitke su se samo nizale.

Da je Anita u drugom stanju saznalo se nakon što je u ponedeljak veče odradila test koji joj je doneo voditelj Milan Milošević. Luka je najpre bio u šoku kada su se ukazale dve crte koje pokazuju pozitivan rezultat.

Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži Foto: Printscreen

- Ja znam da prošle godine se isto ovako malo videlo, pa se na drugom nije videlo ovako. Ja ne znam, ne verujem još - rekao je Luka.

Anita je gotovo ostala bez reči.

- Ja verujem, malo sam u šoku - rekla je Anita.

Kad su se vratili u kuću, Milan je svima saopštio lepe vesti. Gledaoce je ipak najviše zanimala reakcija Aneli Ahmić, Lukine bivše verenice.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Svu sreću im želim, naravno, čovek koji je ušao sa mnom ovde veren. Druga žena je ostala trudna s njim, za mene više oni ne postoje, ne vidim ih, želim im sve najbolje - rekla je Aneli.

Anđelo je podsetio na svoje reči.

- Rekao sam da će to da se desi, ako se neko seća.

Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Anita Stanojlović, Filip Đukić, Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Inače, Aneli je kasnije priznala da joj je "knedla stajala u grlu" dok su ostali pričali o bebi.

Anitin bivši Anđelo Ranković je odlučio da je oraspoloži i skrene joj misli, pa ju je pred spavanje izmasirao.