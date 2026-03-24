U toku emisije "Pretres sa Milanom Milošević" saznalo se da je Anita Stanojlović trudna sa dečkom Lukom Vujovićem.

I dok je njegova majka Biljana Vujović oduševljena što će dobiti još jedno unuče, njegov otac Bajo Vujović nije sa radošću dočekao ovu vest.

On čak misli da je to sve deo rijaliti igra te da Anita i Luka ne čekaju bebu.

Bajo negira Anitinu trudnoću

Portal Pink.rs došao je u posed njegovih poruka u kojima se vidi da se ova vest njemu uopšte ne dopada.

- Koje dete, nije trudna - napisao je Baja na šta je usledilo objašnjenje od osobe sa kojom je vodio konverzaciju:

- Radili test juče.

Anita Stanojlović

- Par dana pompa pa krv na analizu i nije trudna, ma joj bre - dodao je Baja i na taj način stavio do znanja da je protiv Anitine trudnoće.

Međutim tu nije bio kraj, Baja je još jednom stavio do znanja da Anitu neće za snajku niti podržava trudnoću:

- Ne zanima me, isto kao sa kantom, nema od te priče ništa - napisao je Baja.

Najbolja drugarica o Anitinoj trudnoći

Vest o Anitinoj trudnoći zatekla je i njenu najbolju drugaricu Tamaru.

- Na odmoru sam i jutros sam se probudila oko 8 sati, a dočekalo me je bezbroj poruka i čestitki. U prvi mah nisam ni znala šta se dešava mislila sam da sanjam. Iskreno, nisam ovo očekivala - započela je Tamara za Pink.rs pa je dodala:

- Lično sam navijala da se sve ipak desi van očiju javnosti, upravo zbog raznih komentara i “zlih jezika”. Ipak, dete je dar od Boga i tu zaista nema mesta daljim raspravama. Ono što je najvažnije jeste da su oboje to želeli, i od srca im želim svu sreću da budu živi i zdravi, i srećni svo troje - rekla je Tamara pa nam je otkrila stav Anitine majke:

- Što se tiče stava Anitine majke, ona u ovom trenutku nema komentar i smatra da nema šta da kaže. Možda je najbolje da prođe nekoliko dana kako bi se utisci slegli.

