U najnovijoj epizodi emisije „Pitam za druga“, voditelji Stefan Kandić Kendi i Anastasija Buđić stupili su u kontakt sa Nenom Opozicijom, koja je iznela navodne dokaze o prošlostiSofije Janićijević.

Iako je Sofija tokom i nakon učešća u rijalitiju "Elita " odbacivala sve optužbe, novi materijali su izazvali burne reakcije u javnosti, naročito zbog informacija o njenim ranijim angažmanima.

Brutalan odgovor Sofijine mame

Ipak, izlaganje Nene nije prošlo bez odgovora. Sofijina majka Brankica reagovala je putem Instagram profila i uputila oštru poruku.

– Vidim da je „Nena Opozicija“ konačno progovorila! Baš si nas mnogo potresla, Neno, evo "drhtimo" od tvojih priča! Dve godine pišeš o mojoj ćerki po mrežama iz mraka, a sada si prvi put skupila hrabrost da se javiš preko Vibera i to opet krijući lice iza ove slike. Neno, pošto si tako rečita dok čistiš toalete i ispiraš usta mojom ćerkom, što ne pokažeš taj lik uživo u studiju? – pitala ju je Brankica, pa nastavila:

– Ništa novo nismo čuli, mesecima vrtiš jednu istu priču u krug. Pošto si se toliko uzbudila oko cifre ko je koliko dao i ko je šta kupio, a tebi očigledno niko ništa ne kupuje pa zato tako peniš ' evo, ovim putem želim da ti pomognem i da ti udelimomalo, greota je tolikog pisanja i truda!

"Posebno stanje"

– To tvoje neprestano "šmrktanje" i čudna energija dok se uključuješ više liče na neko tvoje "posebno stanje" nego na bolest. Pazi se da se uživo ne šlogiraš od tolike muke, zlobe i onoga što te očigledno "radi" u glavi! neka ti služi na čast, mi idemo redom, a ti se spremi da te tvoje laži i "bolest" dokazuješ tamo gde treba. istina uvek ispliva iz blata u kom živiš – napisala je na kraju Brankica.

Podsetimo, Nena Opozicija, koja se druži sa mnogim učesnicima "Elite 9" je iznela niz tvrdnji na Sofijin račun.

- Od samog starta sam saznala da je slagala čitav svoj život. Svi oni unutra imaju mane i vrline, ali mi niko ne smeta kao ta osoba jer je sve što radi čitav njen hir. Sada smo došli do Daneta. Ona je otišla u Švajcarku, a onda je došla do Tetova. Tamo je radila sa Helenom Foks, Lejlom... Javljale su mi se devojke redom, ne samo meni. Ona je u jednom momentu priznala, pa kad je mama posetila negirala. Kada se Atmir javio Milici Veličković, ja sam stupila u kontakt s njim jer je njoj bilo loše. Kad je on meni rekao šta je preživeo bilo je jasno da su i Milica i Terza samo još jedna igračka u njenom životu. Ona je sve to priznala, pa je shvatila da joj ne igra ta uloga, pa je demantovala. Njeni majka i otac su se bavili time da napolju zastrašuju ljude i da prete. Jedna kompletna porodica koja je upoznata apsolutno sa svim i koja radi timski. Atmir je tada zbog laži koje je unutra pričala imao problema. On nije mogao sa tim da se pomiri i imao je problem sa srcem.Onda sam prestala da pišem o njemu jer nisam želela da budem ta koja će da doliva ulje na vatru - ispričala je Nena u emisiji "Pitam za druga", pa dodala:

Sve za novac

- Saznala sam i za Marka čija je žena prošla kao Milica Veličković. Kad je izašla, upoznala se sa Danetom koji je jako poštovan čovek u Skoplju. Za njega sam saznala od svojih prijatelja. Ne znam kako je mislila da sve ovo sakrije jer je ona faktički živela sa njim. Nju znaju svi, pa i Danetov sin. Meni kad su krenule da se javljaju žene iz mesare, iz marketa, iz picerije, ostala sam u šoku. Sa mnom je stupio u kontakt njegov prijatelj. Ona je od jula do samog ulaska bila Danetova verenica. On je neko ko je dolazio u Beograd i upoznao kompletnu njenu porodicu. Njima ne smeta ništa kad je novac u pitanju. Mama je sa njom u duetu prosledila milion ucena. Mama podiže sa njom novac po menjačnicama. Nek mi sin donese u kuću 200 evra, a da ne znam poreklo tog novca, pa ja ću da ga pitam odakle. Zamisli da stavi lanac oko vrata od dve hiljade evra. Ona je burmu sakrila, kad je Milan pecnuo ona je skinula. To ne nosi, ali lanac, minđuše i garderobu nosi.

- Ona je rekla da je to njen fan i čovek koji je nju podržavao i da je možda on sad preminuo jer je imao rak grla - konstatovala je voditeljka.

Dao joj je 40.000 evra

- To je bilo sa takvim podsmehom. Ostaćete u šoku do čega je taj čovek sve došao kada je ona uradila unutra sve što je uradila. Ja ne mogu mnogo toga da kažem u njegovo ime. Onog momenta kad bi ga ona videla ispred sebe, onesvestila bi se. Ona je od njega dobila oko 40 hiljada evra, od 15. jula do sredine novembra. Ja bih neke stvari prepustila njemu da ispriča. On je njima renovirao i stanove. Dane nije bio jedini u periodu od jula meseca do novembra. On od stida i blama ne može na posao da ode jer su je svi upoznali. Finansirao je, davao, dovešću vam ja i njega - rekla je, pa dodala:

- Pre nego što se pomirila sa Terzom ona je njega pozdravljala i kad je Milan prvi put pecnuo ona je prestala i sklonila burmu. Obojica su saznali jedan za drugog kad se ona pomirila sa Terzom. Ona je o Terzi i njegovoj porodici govorila sve najgore. Njen plan je bio da se osveti i Milici i Terzi za prošlu sezonu i da dokaže da će on da stavi nju ispred deteta. To ima i u porukama i u razgovoru.