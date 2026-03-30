ZA NJOM JE ELITA 9 ZATVORILA VRATA: Pravila je haos u Beloj kući, a čim je izašla obratila se Staniji Dobrojević
Za opstanak u Beloj kući borili su se Luka Vujović, Sandra Todić, Milena Kačavenda i Dušica Đokić.
Njih četvoro su prvo igrali igricu za dupliranje glasova, u kojoj je pobedu odneo Luka. Nakon toga voditeljka je saopštila da Elitu 9 zauvek napušta Sandra Todić.
Dušica Jakovljević ju je dočekala u studiju koja ju je odmah utešla da su joj mama i baka bile najveća podrška.
- Znam da me podržavaju. Moje greške su samo moja stvar, moj život. Sve sam radila kako treba, u tom trenutku sam tako osetila - rekla je Sandra - koja je dala podršku Staniji Dobrojević koja večeras ulazi u Elutu.
