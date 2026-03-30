Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević večeras ulazi u rijaliti "Elita 9". Stanija je u prethodnom periodu gostovala u mnogim emisijama, gde je najavljivala suočavanje sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, dok se mnogi sećaju jednog njenog ranijeg gostovanja, u kom je došlo do neprijatne situacije o kojoj se naširoko pričalo.

Stanija je tada izjavila da je ona zapravo devojčicama uzor, što je dovelo voditeljku Sanju Marinković do revolta, pa je tako iznela svoj stav i istakla da ona ne treba da bude mladim devojčicama uzor.

- U stvari je činjenica da ja i te kako jesam neka vrsta uzora - pričala je ona, pa se Sanja nadovezala.

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Priđe majka sa ćerkom da se slika sa nekom od vas, i devojčica ima 7, 8, 9, 10 godina... Ja negde lično mislim da, ni ti Stanija, i nema veze ovaj imidž koji sad imaš, niti bilo koja od vas ne treba da bude uzor devojčici od 7, 8 godina - započela je Sanja Marinković.

- Znaš kako Sanja, reći ću ti iskreno... - pokušala je da odgovori Dobrojevićeva, ali ju je voditeljka presekla.

- Šta mene zanima? Da li je tebi nekad palo na pamet da kažeš toj mami - izvinite gospođo, ali što vi stavljate to dete da se slika sa mnom, zašto ste pustili dete od osam godina da joj neka devojka od 25, koja je prešla neke granice čak i svoje lične, ličnih nekih moralnih vrednosti... Nije njoj mesto tu, eto ima crtani film, neke druge stvari, pozorište lutkarsko - pričala je Sanja, a onda je Stanija uspela da kaže da smatra kako je sve do roditelja, dok je u emisiji nakratko nastao muk.

Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice  Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

"Nisam htela da uđem"

Iako se dugo premišljala, Željko Mitrović je očigledno pronašao način da je ubedi da ponovo stane pred kamere.

- Do poslednjeg momenta sam bila za to da ne uđem, ali evo, potpisala sam. Imam dobru životnu priču, ulazim kao specijalni događaj, ali ništa nećemo otkrivati - izjavila je Stanija Dobrojević.

