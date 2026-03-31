Stanija Dobrojević sinoć se uselila u Elitu 9, a njen ulazak bio je dugo očekivan i najavljivan. Starleta je došla iz Amerike kako bi se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, a za svoje učešće je tražila papreno veliki honorar.

Stanija je potpisala ugovor sa produkcijom da u Elitu 9 uđe, ali pod posebnim uslovima, odnosno kao gost, a ne kao rijaliti učesnik koji se bori za plasman i nagrade.

Za svoje učešće Stanija je uzela ogroman honorar.

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - rekla nam je ona neposredno pred ulazak u Belu kuću.

Stanija Dobrojević pojavila se večeras u Šimanovcima u vatreno crvenoj haljini koja nikoga nije ostavila ravnodušnim i spremna je da uđe u rijaliti "Zadruga 9 Elita" i napravi neviđeni haos. Foto: Pink

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam.

Na ivici suza o gubitku bebe

Stanija je u Eliti govorila o gubitku bebe sa suzama u očima.

- Bila sam u vezi gde sam to htela, ali nije se desilo i imala sam agoniju i stalno išla po doktorima. Mislila sam da je do godina... Kad se sa njim toliko brzo desilo bio je blagoslov, a da se nije desio pobačaj od Boga ja bih bila Aneli dva sa bebčetom kod kuće i gledala kako on ide od jedne do druge žene - rekla je ona i dodala da misli da je bebu izgubila zbog stresa i aktivnog života.

Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9. Ona je u Belu kuću ušetala dok je u pozadini bila puštena pesma Maje Berović "Laju kuje", a kamere su zabeležile face zadrugara Foto: Pink

- Da li možemo na drugu temu? Meni je ovo mnogo bolno... Znaju žene koje su prolazile kroz ovo. Radiš na tome, a onda kad dođu ženski problemi bude kao da je neko umro. Meni je ovo bolno i emotivno. Asmin mi je davao one injekcije svakog dana, moji lekari su se radovali što sam zatrudnela jer su znali da je sa mnom sve u redu i da mogu da imam decu. Mislim da je bilo previše stresa, trenirala sam, letela avionom, bila je vrućina i doktorka mi je rekla da ne mogu tako. Stres je bio samo zbog mog načina života - govorila je Stanija na ivici suza i dodala da nije svojevoljno odlučila da ne rodi.

Zagrlila Maju Marinković

- Dobro veče, Elito! Stanija Dobrojević, znamo se. Mnogo ljudi nas gleda u ovom trenutku, ne znam šta očekuju od mene, ali hvala na ovolikoj pažnji. Došla sam sa motivom i ciljem, imam priču koja traje tri godine i krajnje je vreme da se to završi. Ostala sam nedorečena, tu sam da me pitaju, a kad se završi da me nikad ne pitaju. Što se tiče mog bivšeg krenula sam dalje, nema potrebe da mi se obraća i razgovori ne dolaze u obzir. Što se tiče njegove bivše mislim da nemamo više dodirne tačke, ali tu sam da to rešimo. Treću godinu se uključila i naša Makica, pa ćemo i to da komentarišemo. Svako može normalno da mi priđe, ušla sam za sebe i da odradim svoj deo priče - govorila je Stanija koja je potom zagrlila Maju Marinković.