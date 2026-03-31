Ljubav Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića izgledala je bajkovito i nestvarno, a starleta je rešila da otkrije istinu i prizna šta se dešavalo u njihova 4 zida.

"Štedeli smo pare za stan"

Stanija je otkrila da su zajedno skupljali novac za novu zajedničku nekretninu, te je objasnila i kako se dogodio preokret.

- Štedeli smo da kupimo stan u Majamiju, a ne da živimo pod rentom, izabrali stan, potpisali prvi ugovor i onda on sa bratom odlučuje da taj novac umesto u naš stan uloži u klub. Reč nisam rekla, podržala sam. Dala im marketing sve da uspe, ali je sve pare potrošio na pevače, od našeg stana i života ništa i posle odlučuje da uđe u Elitu - govorila je Dobrojevićeva

"Sve što imam imala sam i pre i posle njega"

Stanija je progovorila i o svom brendu i spekulacijama da joj je Asmin pomogao.

- Ja sam se sve to vreme bavila brendom. On je došao na set da me gleda dok sam se slikala za kampanju koju smo izbacili sad neki dan. Pomagao mi je u početku i to nikad neću umanjiti. Ali je brend, firma biznis ulaganje sve moje. I da kad je ušao mnogo mi je falio i kao prijatelj i partner jer mi u poslu bilo preteško da nastavim sama pogotovo to fabrike i uvozi - užas. Ja sam više slikanje i lepši deo - ali sam sve savladala sama i nastavila sama. Ja sve što imam imala sam i pre i posle njega - rekla je Stanija.

Poseban ugovor sa produkcijom

Stanija je potpisala ugovor sa produkcijom da u Elitu 9 uđe, ali pod posebnim uslovima, odnosno kao gost, a ne kao rijaliti učesnik koji se bori za plasman i nagrade.

Za svoje učešće Stanija je uzela ogroman honorar.

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - rekla nam je ona neposredno pred ulazak u Belu kuću.

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam.