Stanija Dobrojević ušla je u Belu kuću i suočila se sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, te mu je u samom startu mnogo toga sasula u lice.

Surogat majka

Tokom prvog jutra u Eliti, starleta je pričala sa cimerima o aktuelnim temama, te je sa Anitom Stanojlović pričala o njenoj trudnoći i svojim strahovima.

- Zamisli to sad u mojim godinama. Bolje da ne pričam, mada u Americi je sve toliko napredovalo. Surogat majka,to je tamo normalno. Možda bih tu muku preskočila, pa da idem na taj način. Ja kada mi krv vade ja padam u nesvest, kamoli porođaj - izjavila je Stanija, dok je Anita prepričavala svoje iskustvo sa prvog porođaja.

O gubitku bebe

Stanija Dobrojević iznela je detalje veze sa Asminom Durdžićem. Sa knedlom u grlu je govorila o trudnoći i gubitku bebe. Stanija je rekla da joj je najteže da priča o trudnoći koju je priželjkivala, a kaže da misli da je bebu izgubila zbog stresa i aktivnog života.

- Upoznali smo se u Majamiju. Ja sam njemu dala broj, pisao je na sve žive platforme. Komunikacija je krenula mesec dana pre nego što je došao u Majami. On je iznajmio stan prekoputa mog, upoznali smo se u kafeteriji, prošetali i tako kreće naša priča. Predstavio se kao slobodan muškarac, pričala sam sa njegovom porodicom na video poziv i uvek je bio 100% tu za mene. Nakon mesec dana mi je stavio prsten, zaprosio me i nisam mogla da slutim da postoji druga žena. Sve je išlo brzo i kao da sam uplovila u vir. Imala sam gubitak deteta i o tome ne želim da pričam... Odlučila sam da me vodi pod Ostrog. Sedeli smo u Crnoj Gori, saznala sam da ima ženu koja ulazi i da sa njom ima dete. Rekao je da joj je slučajno napravio dete, da vodi samo finansijski računa o njoj. Svaka čast ženama koje nisu nasele na priču, a ja sam ovde nasela samo tako. Nikad nije bilo da ja nešto sumnjam. Ja sam kroz to dopisivanje već bila... Ajde da ne kažem skroz zaljubljena, ali desilo mi se - govorila je Stanija.

Bebu izgubila zbog stresa

- Nisam htela, ali kad se desilo bila sam srećna. Bila sam u vezi gde sam to htela, ali nije se desilo i imala sam agoniju i stalno išla po doktorima. Mislila sam da je do godina... Kad se sa njim toliko brzo desilo bio je blagoslov, a da se nije desio spontani pobačaj ja bih bila Aneli dva sa bebčetom kod kuće i gledala kako on ide od jedne do druge žene - rekla je ona i dodala da misli da je bebu izgubila zbog stresa i aktivnog života.

- Da li možemo na drugu temu? Meni je ovo mnogo bolno... Znaju žene koje su prolazile kroz ovo. Radiš na tome, a onda kad dođu ženski problemi bude kao da je neko umro. Meni je ovo bolno i emotivno. Asmin mi je davao one injekcije svakog dana, moji lekari su se radovali što sam zatrudnela jer su znali da je sa mnom sve u redu i da mogu da imam decu. Mislim da je bilo previše stresa, trenirala sam, letela avionom, bila je vrućina i doktorka mi je rekla da ne mogu tako. Stres je bio samo zbog mog načina života - govorila je Stanija na ivici suza i dodala da nije svojevoljno odlučila da ne rodi.

- Ne. Ja sam bila na stubu srama, gubitak me je još više slomio. Bila sam biljka, ona je iskoristila priču. Ja sam bila kao biljka i on me je jedino pokrivao. To je sad iza mene i mislim da sam jaka žena. Koliko god da padnem dignem se i budem jača nego ikad. Imam 41 godinu i još se nisam ostvarila. Ja sam bila sa Markom Markovićem tri godine i to nije uspelo, sa njim još dva i po i to je sve u godinama kad je vreme presveto i želiš da se ostvariš u porodičnoj ulozi. Nisam očajna i teram dalje - rekla je Stanija.