Stanija Dobrojević je ulaskom u rijaliti izazvala ogromnu pažnju javnosti, pre svega zbog suočavanja sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, ali i nekadašnjom bliskom prijateljicom Majom Marinković.

Kako izvor blizak starleti otkriva, Stanija je za ovaj projekat ispregovarala jedan od najvećih honorara u istoriji rijalitija na ovim prostorima. Ipak, i pored vrtoglavog iznosa, njen boravak je od samog početka vremenski ograničen.

- Stanija je sa produkcijom unapred dogovorila dvonedeljni boravak. Iako su mnogi očekivali da će ostati do samog finala, ona ima jasno definisane uslove u ugovoru. Njen izlazak planiran je neposredno pred Vaskrs, jer joj je izuzetno važno da praznik provede u krugu porodice - navodi izvor.

Podsetimo, Stanija je ušla u "Elitu" upravo sa ciljem da raščisti odnose sa Asminom i Majom, a već u prvim danima njenog boravka došlo je do žestokih sukoba.

Optužbe, međusobna prozivanja i "prljav veš" iz prošlosti postali su glavna tema u rijalitiju, a publika sa nestrpljenjem prati svaki njihov novi okršaj. Iako se njen izlazak bliži, nema sumnje da će Stanija do poslednjeg dana pokušati da stavi tačku na sve nedorečene odnose - na svoj, prepoznatljivo direktan način.