Kako pišu domaći mediji, Stanija je pre nekoliko godina bila udata.

Udala se u tajnosti

Naime, starleta je bila u braku sa zgodnim Rusomkojeg je dugo pokušavala da sakrije od javnosti.

Stanija je još 2010. godine u potpunoj tajnosti izgovorila sudbonosno "da" Vladimiru Ukraintskom.

Brak je trajao svega dve godine, nakon čega su odlučili da se rastanu, ali su iznenađujuće, nastavili svoju poslovnu saradnju.

Starleta je svoj bračni status krila čak i tokom učešća u "Farmi 1" 2011. godine tvrdeći da je samo u vezi, da bi tek kasnije priznala da je u braku provela dve godine.

"Što se tiče tog braka, ponele su nas emocije"

Sam Vladimir, koji je inače po struci ekonomista i koji se slikao za prestižni muški časopis "Men's Health", potvrdio je sve ove navode nakon njihovog razlaza.

– Zajedno smo proveli divne trenutke, ali je ona shvatila da joj nedostaje život u Srbiji i zbog toga je odlučila da se vrati. Što se tiče tog braka, ponele su nas emocije – izjavio je tada atraktivni Rus. Zanimljivo je da Vladimir danas uživa u srećnoj vezi sa izvesnom Valentinom Gudi.

Obrazovanje i posao

Starleta i rijaliti učesnica Stanija Dobrojević često je isticala da poseduje diplomu državnog Ekonomskog fakulteta, ali malo ko zna kakav je uspeh ostvarila tokom školovanja.

Naime, njen prosek iz školskih dana nije bio široj javnosti poznat.

Naime, Stanija Dobrojević je rođena 17. marta 1985. godine u Virovitici. Otac joj je bio ekonomista i političar, a nastradao je 1995. godine tokom rata u Hrvatskoj, nakon čega se njena porodica preselila u Rumu.

Osnovnu školu završila je u Rumi, a potom i Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Četvrti razred srednje škole završila je sa prosekom 4,92. Zatim je upisala državni Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem je diplomirala u junu 2017. godine.

Fotografije svojih svedočanstava, indeksa i diploma objavila je svojevremeno na Instagramu kako bi dokazala svoje obrazovanje. Iako je izjavljivala da u budućnosti planira da se bavi diplomatijom i humanitarnim radom po uzoru na oca, nedugo nakon tih tvrdnji završila je u rijalitiju.

Što se tiče njenog zaposlenja, tokom druge godine fakulteta (2005. godine) otišla je u Sjedinjene Američke Države preko programa "Work and Travel". Od 2008. godine živi i radi u Atlantik Sitiju kao krupije, menadžer za odnose sa javnošću i zaštitno lice kazina "Harrah’s". Uz to je radila i kao bikini model u Majamiju.

kurir/blic