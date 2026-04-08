Nina Đogani govorila je o vršnjačkom nasilju koje je trpela. Ona kaže da su je u školi maltretirali samo zbog toga što je dete poznatih roditelja.

Nina kaže da je najgore bilo tokom Zadruge 1, kada je Luna trpela veliku osudu javnosti zbog veze sa oženjenim Slobom Radanovićem.

- Najgora stvar koju si doživela samo zato što si Đogani - pitao je Ognjen Amidžić Ninu tokom njenog gostovanja u emisiji "Amidži šou".

- Vršnjačko nasilje, kada sam bila mala. I u školi i u naselju u kom sam izlazila, baš me deca nisu volela. Tukli su me, vređali, udare me nekada, ćuškice i to...Razlog je to što mi je sestra Luna i roditelji su mi poznati, to je bilo najviše kada je bila prva sezona rijalitija. Prestalo je kada sam završila osnovnu školu - rekla je Nina.

- Tvoj dečko koji je bio u zatvoru, to je izazvalo pažnju, je l' on izašao iz zatvora - pitao je Ognjen.

- Ma da, izašao je. Nije bilo teško održavati, ali sam toliko puta ispričala tu priču, da ono...Sada je super, volimo se, on je super dečko i nemamo nikakvih problema - rekla je Lunina sestra.

1/6 Vidi galeriju LJUBAV IZA REŠETAKA! Dečko Anabeline i Gagijeve ćerke u pritvoru: Nina mu svakog dana u Centralni zatvor nosi hranu (FOTO+VIDEO) Foto: Kurir, Printscreen

"Druge sam vere"

Podsetimo, Nina je na Luninom rođendanu govorila o tome kako je dete iz mešovitog braka i kako je sama odabrala koje će veroispovesti biti.

- Iako sam druge vere, kao mala nisam znala ništa o veri. Kasnije sam odlučila da ću biti pravoslavne vere, a ljudi me često pitaju zašto se ja oglašavam za Božić jer sam muslimanka. Ne, ja sam odabrala da budem pravoslavne vere i mislim da to svako treba da poštuje - rekla je ona.