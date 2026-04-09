Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, otkrio je detalje iz porodičnog doma. On se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk i otkrio da je Asminu majka Melvida okrenula leđa zbog njegove veze sa Majom Marinković.

- Mevlida je spakovala paket, suzama ga zatvorila i rekla: "Mustafa, ja mu ovo neću slati. Ne mogu. Nije vredan...". I tu staneš, udahneš i shvatiš da majčina rečenica ponekad nosi veću težinu nego hiljadu tuđih mišljenja.

Od trenutka kada je Asmin počeo braniti Maju, čak mu je i rođena majka okrenula leđa. A to nije mala stvar. Majka ne odlazi zbog trača, niti zbog jedne pogrešne rečenice. Majka odlazi tek kada vidi da joj dete više ne brani sebe, nego tuđe bitke, tuđe interese i tuđe iluzije.

Prestala da štiti vlastito dete

Čovek koji prestane štititi vlastito ime, vlastiti mir i vlastitu istinu, a počne se trošiti na tuđe ratove, polako gubi kompas. A kad kompas nestane, nestane i podrška, prvo prijatelja, onda porodice, na kraju i samog sebe.

Nije problem u tome što on brani Maju. Problem je što je prestao braniti Asmina. A čovek koji zaboravi sebe, postaje lak plen za sve oko sebe: za emocije koje ga vuku, za ljude koji ga koriste, za priče koje ga gutaju. I onda se desi ono najteže da majka, koja je celi život stajala iza njega, prvi put kaže: "Dosta je." Zato ovo nije samo rijaliti epizoda. Ovo je lekcija. Lekcija o tome koliko je važno znati gdje ti je granica, šta ti je vrijednost i ko si ti uopšte u cijeloj priči. Jer na kraju dana, sve se može vratiti osim izgubljenog dostojanstva - napisao je Mustafa.

Mustafa Durdži Foto: Printscreen Facebook

On se svakodnevno po više puta oglašava na Fejsbuku, a nedavno je napisao da podržava vezu njegovpg sina i Maje Marinković. Tada je naveo da su Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević bile sa Asminom zbog para, a da je maju osvajao sedam meseci bez novca i skupih automobila.

- Podržavam odnos Maje i Asmina isključivo iz zdravstvenih i psiholoških razloga. Asmin je u potpunosti izolovan od spoljnog sveta i nema nikoga uz sebe s kim bi mogao ostvariti emotivnu stabilnost ili voditi opušten, ljudski razgovor. Moja podrška nema nikakve veze s fizičkim ili telesnim potrebama, već isključivo s tim da mu se olakša boravak u zatvorenom prostoru i smanji psihički pritisak kojem je svakodnevno izložen - počo je Mustafa pa nastavio:

- Dok drugi učesnici imaju svoje partnere uz sebe poput Viktora, koji dobija honorare samo zbog fizičke prisutnosti najveći teret "Elite 9" realno nose Asmin, Luka i Aneli. Asmin, za razliku od mnogih, nema nikoga ko bi mu pružio emocionalnu podršku, i upravo zato smatram da mu ovaj odnos može pomoći da lakše izdrži uslove u kojima se nalazi.

On je potom pisao o Maji.

- O Maji se može pisati svašta, ali vrlo malo nas zaista zna istinu o Maji, Aneli, Asminu ili Staniji. Ipak, Maju posmatram s određenim respektom. Žena nije “zlo” sama po sebi, žena je često ono što mi muškarci probudimo u njoj. Pitanje je da li je Majina greška to što Asmina tretira kao nekoga ko joj služi, ili je to zapravo Asminova greška. Koja žena ne želi da je partner poštuje, ceni i brine o njoj? Koja žena želi da je muškarac laže, vara ili ponižava? Zato Maji čestitam, a Asmina samo razumem. Najvažnije je da sačuva razum i stabilnost. A kada izađe na slobodu za deset dana, verujem da će ponovo biti onaj stari Asmin - poručio je Alibabin otac.