Asmin Durdžić odlučio je da na sve načine udari na bivšu verenicu Staniju Dobrojević pa je tak spomenuo da je majka Stanije Dobrojević navodno u emotivnom odnosu sa izvesnim čika Jovom, koji je po njegovim navodima oženjen.

- Užas šta on priča, ovo što ovaj papak priča slušaju milioni. Majmunčino jedna, mama i čika Jovo oglasite se i demantujte ovog debila - rekla je Stanija.

- Ti si mi sama rekla da je Karamujić venčao tvoju mamu i njega - rekao je Alibaba.

Podsetimo, ugledna i bogata porodica Adnađević iz Rume svojevremeno je bila u žiži javnosti zbog nezapamćenog rata oca i sina, a sve navodno zbog majke Slavice, majke Stanije Dobrojević.

Jovan Adnađević, imućni veterinar i vlasnik nekoliko stanica u kojima "gotovo svaki Rumljanin leči svoje životinje", pre nekolikoi godina je završio na sudu sa svojim sinom Aleksandrom.

Iako je Aleksandar, inače diplomirani farmaceut, radio je u porodičnoj firmi, a onda je za hleb zarađivao kao raznosač pica. Za ovaj dramatični preokret u životu, on je prstom upira u očevu novodnu partnerku Slavicu Dobrojević, sa kojom je njegov, kako je tada pričao, njegov otac stupio u vezu.

Pre nekoliko godina u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir Aleksandar Adnađević ispričao je da je sa ocem prekinuo svaki kontakt kad mu je dao otkaz u porodičnoj firmi.

- Moj otac je vezu sa Slavicom započeo kad je Stanija bila prvi put u „Farmi“. Upravo zbog nje krenule su naše svađe. Tata i Slavica su od mene tražili da glasam za Staniju, a ja to nisam želeo, zbog čega smo ušli u raspravu - pričao je Aleksandar tada o porodičnim problema, koji su epilog dobili na sudu.

Tenzija je bila toliko velika da je sa svojom majkom odlučio da o svemu progovori za medije.

- Kad smo mama i ja izneli u javnost da nam je Stanijina majka rasturila porodicu, tužili su nas i Dobrojevići i moj otac. Stanija nas je optužila da smo joj narušili ugled, a moj otac potražuje materijalnu nadoknadu od moje majke. Mene je kaznio tako što mi je nakon toga dao otkaz i na moje mesto zaposlio Stanijinog brata Sanija. Ja s fakultetskom diplomom sada radim kao raznosač pica dok mu tuđe dete radi u firmi - ogorčeno priča Adnađević.

Sa ocem je tada je rekinuo svaki kontakt.

- Ne pričamo od januara. On je tužio moju majku, nemam šta da pričam s njim. Pošteno radim svoj posao i ne pada mi na pamet da se s njima prepucavam, a taj sud me nikada neće osuditi jer sam izneo golu istinu - navodi Rumljanin i otkriva da Stanijina majka ima veliki uticaj na njegovog oca.

- Imam još dve polusestre, koje takođe vide da se tata promenio otkako je s njom. Kad se uselila u našu kuću, naterala je mog oca da skloni sve porodične slike u fioku, pod izgovorom da nije dobro držati u kući fotografije dece. Onda vam je sigurno jasno koliki uticaj ona ima na njega - završava priču Aleksandar.

Oglasio se tada i Sani

Sani Dobrojević je tada samo kratko prokomentarisao da maltene ništa od navedenog nije istina.