Maja Marinković šokirala je javnost izjavama o Staniji Dobrojević, iznevši tvrdnje o njenom odnosu sa Radomirom Takijem Marinkovićem.

Naime, Maja se osvrnula i na odnos sa Asmin Durdžić, ali je glavna meta njenog žestokog izlaganja bila Stanija, za koju nije birala reči.

Na pitanje voditelja da li će sa Asminom proći isto kao Stanija, Maja je bila izričita:

– Mislim da neću. Možemo da gledamo kako je prošao i on. On jeste loš, ali one su ološi. Ne možeš da ostaneš imun ako tebe neko pljuje. On i ja smo u rijalitiju u odnosu, šta će biti ne znam. Sve dok je on prema meni dobar i dok osećam poštovanje, ja ću biti divna – istakla je Maja.

Zatim je usledio neviđeni napad na Staniju, pri čemu je Maja osudila njen moral i ponašanje.

– Žena propagira blud i nemoral. Ovo je prava Stanija. Ja sam neko ko uvek stane iza svega što napravi. One se sve peru. Stanija sa svojim ponašanjem i degradiranjem svakog učesnika, ona propagira prostituciju. Njen je stav zaključavanje i otključavanje ribice. Daje poruku mladim devojkama da treba da traže sponzore i da daju ri**** u prvih mesec dana. Šta si radila sa tim čovekom dve i po godine? Mene je više blam! Ona se ponavlja kao papagaj. Žena je dno dna! Ona Stanija Dobrojević više ne postoji. Stanija Dobrojević i Slađa Poršelina su ista linija – grmela je Marinkovićeva u dahu.

- Ona spinuje priče. Vređa mi oca jer je bila sa njim, verovatno ne može da preboli što je našao mlađu i lepšu, rekla je i šokirala tvrdnjama.

Na konstataciju da Stanija vređa njenog oca Takija, Maja je uzvratila udarac podsećajući na Stanijinu prošlost:

– Moja majka je danas meni poslala podršku, tumačim da su uz mene. Čujemo da je taj čika Jova oženjen čovek i da deca ne pričaju sa njom. Moj otac je slobodan čovek. Kako si ti kao jedna Stanija Dobrojević od 18 godina otišla kod matorog Hju Hefnera?! Taki je srpski Hju Hefner! Klasično ga tipuju kao oca Maje Marinković – poručila je besno.

O Filipu Caru i Aneli

Maja se nije zaustavila na tome, već je potkačila i svog bivšeg, Filipa Cara, za koga tvrdi da je opsednut njome.

– Boli me uvo. Blam me! Emocija je prestala odavno, ja sam njega volela kao Boga. On je toliko opsednut sa mnom, ne zna se više koga zastupa. Fanatik prebolesni koji je opsednut sa mnom – jasna je bila Maja.

Za kraj, prokomentarisala je i sukob između Aneli Ahmić i Stanije, otevši priznanje da je u ovom ratu ipak Aneli ta koja je "ispravnija", dok je za Šukića rekla da je "klasičan folirant" i da nije prijatelj nijednoj ženi.