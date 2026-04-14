OVO JE DRUGI SIN MUSTAFE DURDŽIĆA! Asminov brat je srećno oženjen i ima dva sina, evo kako izgleda (FOTO)
Asmin Durdžić gotovo svakodnevno skreće pažnju na sebe svojim postupcima u "Eliti 9". Njegovi roditelji Mevlida i Mustafa Durdžić često se zbog njega oglašavaju za javnost i veoma su aktivni na društvenim mrežama, gde daju podršku sinu u rijalitiju, a malo ko zna da Asmin ima rođenog brata koji se ne ekspinira javno.
Naime, Sudo Durdžić je oženjen, ima dva sina, a Mustafa ne krije koliko je ponosan na njega i na snajku, pa joj se javno obratio na društvenoj mreži Fejsbuk gde je veoma aktivan.
On joj je tom prilikom čestitao rođendan i obratio se javno sinu i snajku.
"Dragi moj sine, danas tvoja supruga, tvoj verni životni drug, slavi rođendan. Od srca vam želim svu sreću, vernost i najveću ljubav. Neka se volite zauvek, i neka jednog dana u zdravlju i radosti oženite svoje sinove i dočekate njihove početke. Voli vas vaš tata - napisao je Mustafa.
Asminu majka okrenula leđa zbog Maje
Podsetimo, Mustafa je otkrio da je Asminu majka okrenula leđa i da je za sve to kriva Maja Marinković.
Mustafa je na svom Fejsbuk nalogu, gde je veoma aktivna, priznao da Asmin gubi podršku najbližih ljudi.
- Mevlida je spakovala paket, suzama ga zatvorila i rekla: "Mustafa, ja mu ovo neću slati. Ne mogu. Nije vredan...". I tu staneš, udahneš i shvatiš da majčina rečenica ponekad nosi veću težinu nego hiljadu tuđih mišljenja.
Od trenutka kada je Asmin počeo braniti Maju, čak mu je i rođena majka okrenula leđa. A to nije mala stvar. Majka ne odlazi zbog trača, niti zbog jedne pogrešne rečenice. Majka odlazi tek kada vidi da joj dete više ne brani sebe, nego tuđe bitke, tuđe interese i tuđe iluzije. Čovek koji prestane štititi vlastito ime, vlastiti mir i vlastitu istinu, a počne se trošiti na tuđe ratove, polako gubi kompas. A kad kompas nestane, nestane i podrška, prvo prijatelja, onda porodice, na kraju i samog sebe.
Nije problem u tome što on brani Maju. Problem je što je prestao braniti Asmina. A čovek koji zaboravi sebe, postaje lak plen za sve oko sebe: za emocije koje ga vuku, za ljude koji ga koriste, za priče koje ga gutaju. I onda se desi ono najteže da majka, koja je celi život stajala iza njega, prvi put kaže: "Dosta je." Zato ovo nije samo rijaliti epizoda. Ovo je lekcija. Lekcija o tome koliko je važno znati gdje ti je granica, šta ti je vrijednost i ko si ti uopšte u cijeloj priči. Jer na kraju dana, sve se može vratiti osim izgubljenog dostojanstva - napisao je Mustafa.