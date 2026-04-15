Slušaj vest

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević otkrila je da je tokom sukoba sa Urošem Stanićem imala „prekid filma“ i da se samog incidenta ne seća.

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Nakon haosa koji je izbio u „Eliti“, kada je došlo do fizičkog okršaja između njih dvoje, Stanija je, pošto ju je obezbeđenje sklonilo u izolaciju, cimeru priznala da joj je taj trenutak potpuno izbrisan iz sećanja.

- Isprebijala sam ga, jesam i šta sada da radim? Nema nazad, a što je najgore opet bih uradila isto. Prirodno mi je tako, kada mi stavljaju ruku na usta moram tako da uradim i da se odbranim, ja se ni ne sećam šta sam uradila - priznala je Stanija.

Viktor koji je u vezi sa Minom Vrbaški, tada je otkrio kako je sve izgledalo iz ugla drugih zadrugara.

- On izlazi, lije mu krv i plače - rekao je Viktor.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Podsetimo, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako je Stanija Dobrojević tokom burne svađe nasrnula na Uroša Stanića, i to na Uskrs u „Zadruzi 9 Eliti“.

Njih dvoje su ušli u žestoku raspravu, a Stanija je u više navrata ponavljala da ga sklone od nje kako ne bi napravila glupost. U jednom trenutku, Uroš je počeo da je naziva nasilnicom.

Ona je skočila na njega, a Uroš je počeo da vrišti iz sveg glasa. Takmičari su odmah skočili i razdvojili ih.