Ljubavna veza Maje Marinković i Asmina Durdžića puna je turbulencija i preokreta, a zbog svega toga komentari su sve intenzivniji. Dok su neki oduševljeni ovim spojem, mnogi tvrde da je to sunovrat kako Maje, tako i njenog partnera.

"Kao da su monstrumi"

Ovim povodom oglasio se Asminov otac Mustafa Durdžić koji više nije želeo da sluša loše komentare, te je javno progovorio o svemu.

- Dosta je! Već mesecima gledam kako se moje dete i žena koja stoji uz njega razvlače po mrežama kao da su monstrumi, kao da su nečije igračke za javno linčovanje. U moj inboks stižu poruke: "Spašavaj ga", "vadi ga", "beži od nje". Ljudi, shvatite jedno, to je moje dete - napisao je i dodao:

- Asmin nije kriminalac, nije nasilnik, nije lopov, nije bolestan slučaj. On je čovek koji je izložen javnosti više nego iko treba biti, i čovek koji se nosi sa teretom koji mnogi od vas ne bi izdržali ni jedan dan. A Maja je žena koja je stala uz njega onda kada je najteže, i to se mora poštovati, sviđalo se to kome ili ne.

"Njegov izbor je moj izbor"

Mustafa je jasno stavio do znanja da je svaki izbor svog sina podržava.

- Pre nje je imao i "elitarke" koje su nas upropastile, imao je i "slavne" koje su ga pokušale srozati. Ako je Maja ta koja će mu doneti više dobra nego sve pre nje ja to poštujem. Njegov izbor je moj izbor. Zato kažem jasno: Ja, Mustafa, stojim uz svoje dete i uz njegovu ljubav. Ako već gazite, gazite i mene s njima jer to ionako radite mesec dana. Ali znajte jedno: Moje dete nećete slomiti, a mene nećete uplašiti - zaključio je on.

Aneli sita Maje i Asmina

Aneli Ahmić nedavno je osula paljbu po bivšem partneru Asminu Durdžiću i Maji Marinković, koji ne mogu da se obuzdaju u rijalitiju, te često imaju intimne odnose. Aneli nije štedela reči kada ih je opisivala.

- Moram da se osvrnem na ovo što govori Maja, nju boli to što ja pogađam u centar kad komentarišem njen odnos sa ovim(Asminom). Njih dvoje su dve spodobe prljave. Ona govori da mene boli Asmin, jer sam ja videla njihov intimni čin. Da se razumemo, ja nisam gledala, već su videli da sam u sobi, pa su krenuli da se igraju dok sam ja bila tu. Smešni su, jer ja pričam onako kako jeste. Asmin je došao na bazen i gledao je u moje telo da bi terao inat Maji, kao što joj je i rekao. Ona govori da ja komentarišem njihovu vezu, a zaboravlja da je ona komentarisala čitavu moju vezu sa Janjušem u ''Eliti 7''. Ja ću isto tako da komentarišem njeno punjenje -pričaja je Aneli.

Screenshot 2026-04-30 205941.png
