Miki Dudić, sin Zlate Petrović i Hasana Dudića, aktuelni učesnik rijalitija "Elita 9", dugo je vodio poročan život. Zbog kocke mnogo toga je izgubio. Razveo se, a roditelji su morali da vraćaju njegove dugove.

Miki, koji je krenuo putem majke i oca, pa se i on kao klavijaturista bavi muzikom, uspeo je da pobedi poriv za kockom, o čemu je pričao kada je ušao u rijaliti.

Namučio porodicu

On je pred cimerima, sa suzama u očima, priznao da je namučio svoju porodicu.

- Zlata je otišla sa Jovanom i ostavila mi pare koje sam ja ra***bao brzo, a ostavila mi je za more. Rekla mi je tada da imaju neke pare, da zlu ne zatreba, ja sam i to ra***ao. Kada se vratila, ja sam otišao kod druga da budem. Meni je sad smešno, ali tad je bio ozbiljan problem. Izgubio sam zbog kockanja vreme, zdravlje i živce. Namučio sam toliko porodicu, uvukao sam ih u mulj. Svi su se borili sa mnom. To je bio najveći razlog da me ostavi. Ja sam njen nakit i burme zavalio. Čovek da se posrami. Imao sam dugove do guše! - rekao je Miki, koji se stidi svega šta je radio zbog kocke.

Na pitanje da li je nekada došlo do toga da nije imao izlaz, on se tada još više otvorio.

Pretnje

- Da. Tri sata sam razmišljao i gledao odakle da skočim. Izgubio sam stan i onda smo kad se sin rodio prešli kod tašte. Ona je krvavo radila za ono što ću ja lako da skrcam. Nisam ja bio sam tad nego konjina odrasla. Dan je bio kao godina kad sam primao pozive pretnji. Išao sam na odvikavanje, na duhovnu pomoć, kod popa. To je život, bitno je samo pobediti i izdići se iznad toga. Najgore je što sam nastavljao da se lupam i da se vadim. Bilo je perioda kad mi je hiljadu dinara značilo sve - rekao je Miki.

Problem s kockom je uticao na Mikijev razvod o čemu je pričao pre ulaska u rijaliti.

- Uticalo je veoma, jeste. To je neko vreme od pre 10 godina, nisam više pod tim nekim utiskom, da bih nešto patio za tim. Muzika me je spasila, porodica, trudio sam se da se održim i da ne posustanem. Čovek kada padne treba da ustane i da sebe motiviše, imam za šta, imam dva divna deteta - rekao je Miki, a onda je otkrio da danas, iako se izvukao iz svega, ne može da kaže da živi kao da se nije ništa desilo:

Izgubio zgradu sa 10 stanova

- Pa ne može baš kao da se nije desilo, osećaju se posledice, meni je uvek gorak ukus od toga i nekako sam uvek obeležen od strane toga, od ljudi koji me ne poznaju, kolega, pa se širilo i bio sam osuđivan. To je bilo kada sam bio mladi, imao sam neki dobitak, sećam se da sam sa 47.000 evra izašao iz kazina tog prokletog, pa sam se vratio i sve sam to vratio tamo. Znači, davo, dao, davo uzeo! To je bilo za jedno veče, a nemoguće je da se sabere sve. Sigurno finansijski kada bih otprilike poredio, mogao sam zgradu od desetak stanova da imam, neka bude Zvezdara. Jednu zgradu sam sigurno proćerdao, ali nije to samo materijalno, to je i zdravstveno i nervno.

Njemu je najviše pomogla majka Zlata da se izvuče iz svega toga.

- Bilo je tu pomoći finansijske od moje majke, jer da nije, ne znam kako bih sam, tu je bio i moj otac. Ja sam dosta radio, motivisao sam se, zarađivao sam, tako da smo zajedničkim snagama rešili pozamašnu cifru - rekao je Miki u emisiji "Pitam za druga".