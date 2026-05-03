Učesnica sedme sezone rijalitija ''Elita'', Lejdi Di, prokomentarisala je dešavanja u ''Eliti 9''.

Ona je u emisiji "Pitam za druga" voditeljima Maši Mihailović i Stefanu Miloševiću Pandi otkrila kako gleda na odnos Maje Marinković, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević

- Mogu od Maje da krenem, jer u zadnje vreme čujem kako mnogi ljudi imaju negativno mišljenje - počela je pa nastavila:

- O Maji nemam ja lično loše mišljenje. Promenili su mišljenje o njoj, tek sada. Kada sam ja upoznala Maju, ona je bila sa Stanislavom. Ona mi ne deluje kao preterano zaljubljena u njega. Ona je mislila da bi se možda Asmin i Stanija pomirili, kada je Stanija ušla, pa je onda Maja rešila da uđe u emotivan odnos sa njim. Isključivo iz straha da ne padne u drugi plan. Ona voli da bude u centru pažnje, da se o njoj priča - istakla je Lejdi Di.

Podsetimo, odnos Maje i Asmina postaje turbulentniji iz dana u dan, a tokom jedne od svađa starleta je završila u suzama.

- Ako znaš da mi nešto smeta onda to ne radiš - rekla je Maja na samom početku razgovora s Asminom.

- Ja ne smem da p**am dok se ona kupa. I meni mnogo toga smeta pa ti to radiš - rekao je Asmin.

- Imam osećaj kao da oni hoće svaki dan ovde dolaze - rekla je Maja.

- Idi spavaj, odmori živce - rekao je Asmin.

Nakon toga, Asmin i Maja su jedno drugom uputili prozivke na račun intime.

- Konstantno me provocira, ja nisam budala - rekla je Maja Terzi.

- Sve radi, samo nemoj fizički kontakt - posavetovao ju je Dača.

- Otac ti gleda sve ove stvari. Ove dve te j**u namerno. Idi smiri se, lezi spavaj - rekao je Terza.

Nakon žestokog sukoba između Maje Marinković i Asmina Durdžića, Maja se odlučila da još jednom porazgovara sa Asminom, pa su opet u dobrim odnosima.