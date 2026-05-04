Slušaj vest

Sinoć je u Eliti 9 napustila Sunčica Bajić, a konačan presek glasova iznenadio je mnoge.

Sunčica Bajić Foto: Printscreen YouTube

Voditelj Darko Tanasijević saopštio je rezultate nominacija, dok se neizvesna borba vodila između Stanija Dobrojević, Luka Vujović i Sunčice.

Pre samog proglašenja, takmičari su se oprobali u igri u diskoteci, ali pobednika nije bilo, nakon čega je usledio ključni trenutak — suočavanje sa glasovima publike i konačna odluka.

Darko je otkrio da je Stanija Dobrojević apsolutno dominirala sa neverovatnih 85 odsto glasova, Luka je osvojio 14 odsto, dok je Sunčica Bajić imala svega 1 odsto glasova, zbog čega je zauvek napustila rijaliti.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Sunčica o takmičenju u Eliti 9

Odmah nakon izbacivanja iz Zadruge 9 Elite, Sunčica je stigla u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde je "vezanih ruku" i bez dlake na jeziku progovorila o svojim doskorašnjim cimerima.

Komentarišući svoj izlazak i ponašanje u kući, Sunčica je istakla: "Ono što jesam jesam, takva sam. Mogu da oprostim, da kažem šta mislim u momentima. Nisam neko ko drži neku mržnju u sebi".

Ipak, prava bura je nastala kada je progovorila o trenutnoj situaciji na imanju. Istakla je da je unutra "još luđe i žešće" i zaintrigirala javnost izjavom da "sve zna o njima", dodajući da se dešavanjima u kući više uopšte ne čudi.

Na Dušicino konkretno pitanje ko su najveći foliranti u "Eliti", izbačena takmičarka je bez ustručavanja raskrinkala poznata imena: "Aneli i Asmin, ponekad se Maja folira. Ima ih dosta", bila je direktna Sunčica koja je već jednom bila izbačena, pa vraćena u rijaliti.