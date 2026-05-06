Bora Santana napravio je haos u Beloj kući i to na dan proslave krsne slave Đurđevdan.

Učesnik Elite je ušao u žestoki sukob sa Sandrom Todić, te je u svom stilu urlao i izneo niz psovki.

Bizarne psovke na sveti dan

Nakon što ga je Sandra probudila, Santana je ustao besan i iz sveg glasa joj zapretio da će joj uništiti slavsku trpezu i proslavu.

- Dosta si se ti ovde mangupirala, glumila lažnu trudnoću - vikao je Bora iz petnih žila i izneo niz bozarnih psovki.

- Ako ti stigne sveća ima da ti je razbijem o glavu i nećeš ni da slaviš. Ne možeš ti moj viski da uzimaš od Dušice. Ti ćeš 20 piva da piješ? Koga ćeš ti da budiš? Nemoj sve da ti izvrnem, nisam ti ja jedan od ovih. Šta si ti kriminalac? - besneo je Santana dok je obezbeđenje bilo oko njega i dodao:

- Sad ću da ti mokrim nasred slave i na pečenje, pa neka gledaju tvoju šta je rijaliti. Na sveću, na žito.... Ti mi znaš šta je slava! Ima da zapamtiš Đurđevdan.

Već je kažnjavan

Učesnicima rijalitija "Elita 9" od samog početka jasno su predstavljena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima. Produkcija je, kako bi dodatno naglasila važnost discipline i međusobnog poštovanja, postavila vidno istaknute plakate na više lokacija unutar imanja, na kojima su detaljno navedena pravila koja svi takmičari moraju da poštuju.

Ova pravila obuhvataju zabranu fizičkog nasilja, vređanja, uništavanja imovine, kao i obavezu održavanja reda i korektnih međuljudskih odnosa.

Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9"

Međutim, uprkos jasnim smernicama i čestim upozorenjima od strane produkcije, pojedini učesnici povremeno odluče da prekrše pravila, što za sobom povlači ozbiljne posledice. Takve situacije neretko izazivaju tenziju u kući, ali i reakciju Velikog šefa, koji je zadužen za održavanje reda i pravičnosti u takmičenju.

Bora Santana je nedavno napravio ozbiljan haos na imanju kada se sukobio sa Jovanom Tomić Matorom, a situacija je izmakla kontroli. t Bora je u naletu besa nasrnuo na nju i udario je u ruku. Ovaj čin predstavlja grubo kršenje osnovnog pravila rijalitija koje strogo zabranjuje svaki vid fizičkog kontakta agresivne prirode. Zbog navedenog incidenta Santana je debelo kažnjen.