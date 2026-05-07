Tokom emisije "Pitanja gledalaca" stiglo je pitanje koje je izazvalo buru u Beloj kući.

"Nije me Zlata ostavila..."

Milan Milošević pročitao je pitanje pred svima.

- Tvoje zlo, podmuklost su konačno isplivale na površinu, da li te boli što si Hasanu ocu uništio život, jer je morao da proda kuću u Šapcu zbog tvojih kockarskih dugova, da ga je sam odgajio od mesec dana sa pokojnom majkom njegovom, a kasnije sa Draganom od koje se razveo - glasilo je pitanje.

- To je poznato...To je bilo pre 10-ak, 15-ak godina, pričali smo o tome otvoreno, to je tako bilo. 80 odsto je tačno što je izneto tu, taj moj problem je rešen i nemam tih problema...Tačno je, da, on se sa Zlatom razveo, nisam imao na godinu dana, živeo sam sa ćaletom, odgajio me je sa bakom Šefikom.Nije me Zlata ostavila, ali je Hasan bio bolji, finansijski je bolje stajao. Ja jesam uticao na razvod i zajednički život, ali je to bilo pre 15 godina, imao sam 26 godina... Ne znam zašto je ćale to ponovo spominjao u štampi. Ne znam zašto bi to bilo zlo. Ovde se svi svađaju, prevrću grobove, vređaju decu - rekao je Miki.

"Hasan nikada nije prežalio"

- Prošlost ne bih komentarisala, to me ne zanima, ali sam svojevremeno videla ili pročitala da Hasan nikada nije prežalio... Pokazao je da je bio nasilan prema Urošu, poslednje vezano za Aneli, pokazao je u odnosu sa Boginjom, ja sam više puta komentarisala ono što sam mu zamerala, nisam se pozivala na druženja, nego je on koji je pričao da se druži sa mojim bratom. Suština je da nije divan i sladak kako se predstavljao, da se setimo se*sa sa Sarom, a govorio je ovde ispred da ju je ispr*kao.Govorio je o Eni Čolić, koja je izabranica njegovog brata, najgore. Po meni, Miki nije uopšte simpatičan. Ja sam žena koja tokom života se mnogo družila sa muškracima, ne podnosim takve tipove, tipa nominovanje Boginje, nema si*e, ali ima za šaku - dodala je Kačavenda.

- Za ovakve kao što je ona, ja sam svetac, tako da me ništa ne pogađa - rekao je Miki.

- Otac dvoje dece ne ide s golim dup*tom po rijalitiju. Ti pričaš da sam ja pedofil... Ja komentarišem ono što sam svojim očima videla, nisam rekla da si kockar, da si pe*er i da se je*eš u bu*u. Ja jesam moralna gromada u rijalitiju, ti si pokazao kakva si moralna gromada. Ja tebe komentarišem na osnovu tvojih postupaka koje sam videla ovde. Imaš ti dobre strane, ali na ovo pitanje, ja odgovaram. Ja sam trpela negativna pitanja, kritike i komentare. Rekao si da je ološ i da je ku*va, ti i ja smo u izolaciji - dodala je Kačavenda.