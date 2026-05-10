Vladimir Tomović bez dlake na jeziku govorio je nedavno o rijalitiju, svom učešću, ali i Lepom Mići koji je svih devet sezona jedan od aktuelnih učesnika.

Najlošiji od loših

Tomović je otkrio ko je za njega najgori čovek i učesnih svih sezona rijalitija.

- Razmišljam od svih njih loših koga da izdvojim kao najgoreg. Izuzeo bih Miljanu Kulić koja je radila mnogo gadnih stvari, ali njoj ne mogu da uzmem za zlo jer je bolesna. Šta je sve ljudima izgovarala... Naveo bih je da nema psihičkih problema. Navešću Lepog Miću - započeo je tada Tomović.

"Možeš da ga kupiš za 1 euro"

Foto: Petar Aleksić

- Teško šta gadnije i bez kičme može da hoda zemaljskom kuglom, a ne rijalitijem. Tebi i meni je sve oprošteno. Bila si devojčica sa 20 i kusur godina, pogrešiš, pa šta ćemo sad? Ali čovek od 70 godina da gleda kako uđe, da udara nisko, da tamo brišu pod sa njim, ne priliči svim ljudima različitih starosnih doba isto. Pokaži malo stava, hrabrosti. Užasne stvari je radio u tom rijalitiju, takvi tipovi kao on... Sve ih stavljam u isti koš, možeš da ga kupiš za jedan euro. Čuo sam da je i takav napolju, da živi kao pacov - govorio je Tomović u "Bunkeru".

"Iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju"

Tomović je nedavno otvoreno priznao šta sebi najviše zamera, ali i zbog čega se kaje a da je u pitanju situacija sa kojom je javnost upoznata.

- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Tomović na TV Adria Montenegro, pa priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti:

Ulazak u rijaliti

- Ušao bih možda. Ja se nisam vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto.