Bivša učesnica rijalitija Sanja Grujić bez dlake na jeziku prokomentarisala je povratak Stanije Dobrojević na male ekrane i njen okršaj sa Majom Marinković koji nedeljama trese "Elitu". Sanja smatra da je upravo ljubomora glavni pokretač sukoba, ističući da je Maja godinama pokušavala da iskopira Stanijinu karijeru i izgled

Prema Sanjinim rečima, iako su se mnogi umešali u ljubavni trougao sa Asminom i Aneli, Stanija je ta koja i dalje drži "palicu" medijske pažnje u svojim rukama.

"Njoj jedino mogu da nabijaju na nos godine. Ona izgleda, pa ona i Maja su mi broj jedan. Maja u nekim trenucima jeste želela karijeru kao Stanija i izgled. Maja sad misli da je možda nadmašila, pa je rešila da je ponižava. Koliko godina je Maja već u temi broj jedan u rijalitiju... Ona bude sporedni član, pa dođe glavni. Ovde su bili glavni akteri Stanija, Asmin i Aneli, pa se sad umešala Maja i postala glavni akter. Stanijina učešća su više istaknuta kao ona, njen izgled i harizma - rekla je Sanja, pa dodala:

- Svi su ljubomorni na Staniju. Ona zna da igra igricu i da sebe favorizuje u narodu. Svi priželjkuju što bolji plasman, svi su zbog toga došli. Svako je došao zarad medijske pažnje, a Stanija drži tu palicu u ruci. Ona zna sebe da prezentuje i to budi ljubomoru. Ja kažem Marku neko veče kako Stanija dobro izgleda, ali za njene godine, izgleda bolje i od nekih mlađih.

Ljuba o Staniji



Podsetimo, javni rat koji godinama bukti između Ljube Pantović i Stanije Dobrojević dobio je novu, još brutalniju epizodu. Gostujući u emisiji, Ljuba je bez dlake na jeziku ponovo oplela po aktuelnoj učesnici "Zadruge 9 Elite", ali ovog puta uz neočekivanog saveznika.

Na samom početku, Pantovićeva je uputila srdačan pozdrav Mevlidi Durdžić, majci Asmina Durdžića, jasno aludirajući na to da je upravo od nje dobila "vruće" informacije koje bi Staniju mogle skupo da koštaju.

- Čuvena baba Standža je mnogo bednija i očajnija nego što sam je i ja opisala, a ja sam je opisala katastofalno. Saznala sam još dosta stvari, mislim da se baš zaigrala u ovim godinama, kao matora žena, a to ne sme sebi da dopusti. Predstavlja se kao obrazovana osoba, maše tom diplomom. Hajde, nismo ni videli tu diplomu, ali znamo da je malo moglo to i klečeći da se završi, pretpostavljam da je tako završila. Ne zna ni srpski, a kamoli engleski. Iz nje izvire tolika mržnja, bespomoćnost, očaj i zloba. To ona manifestuje. Prostakuša jedna najobičnija, a ona se prodaje godinama kao finoća, da bi zamaskirala stvari koje radi. Ko hoće da vidi stvarnost, on vidi - bez dlake na jeziku rekla je Ljuba.

Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni.