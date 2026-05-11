Da se rijaliti i te kako isplati, još jednom je potvrdio pevač i dugogodišnji učesnik televizijskih formata Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića!

Mića je godinama maštao o miru van gradske vreve, a tu želju konačno je ostvario kupovinom imanja na Fruškoj gori.

Nakon godina provedenih pred kamerama, uspeo je sebi i porodici da obezbedi mirnu oazu daleko od gradske buke, a kako je tada otkrio, najveći motiv za kupovinu bila je želja njegove ćerke Sare da imaju kutak u prirodi gde će moći da uživaju u tišini, zelenilu i porodičnom miru.

Miroslav Pržulj živi rijaliti život

Mića nije krio oduševljenje novim životnim projektom, pa je svojevremeno detaljno govorio o planovima koje ima za ovo nesvakidašnje imanje.

"To je raj na zemlji! Nalazi se u jednom selu u podnožju Fruške gore, radi se o ogromnom imanju i kući staroj oko 180 godina, ali je dobro očuvana. U toku je pravna faza, a celu tu priču sam prepustio poznatom pravniku, kako bih bio miran da će sve biti u najboljem redu. Zatim će krenuti radovi, bazen, letnjikovac i sve ostalo što je potrebno za potpuno uživanje", rekao je Lepi Mića 2020. godine.

On je tada istakao da će ovo mesto predstavljati porodičnu oazu, namenjenu zajedničkim trenucima i odmoru sa najbližima.

"Zajedno ćemo uživati. To je ideja moje ćerke, njena je priča, ja odrađujem samo neke tehničke stvari. Ali biće mesto za zajedničko uživanje", dodao je Mića, ne skrivajući koliko ga raduje što će ispuniti ćerkinu želju.

U rijalitiju do smrti

U rijalitiju je proveo čak osam godina, a bez ustručavanja priznao je da mu je najveći motiv finansijska sigurnost porodice.

"Rešio sam, ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma, umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala i sve pare dajem ženi", rekao je Mića, a potom se osvrnuo i na podršku koju ima kod supruge.

"Ona je moja najveća podrška, srdačno me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program. Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Zadruzi". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver", izjavio je jednom prilikom Lepi Mića.

Lepi Mića nekad i sad

Ćerka završila doktorat

Podsetimo, mnogi se pitaju ko je ćerka rijaliti učesnika, budući da se o njoj malo zna, ali i malo govori.

Sara Pržulj, ćerka Lepog Miće, nije samo završila Elektrotehnički fakultet i master studije u Beogradu, već je svoje obrazovanje nastavila i na doktorskim studijama u Holandiji. U domaćim medijima se pisalo da Sara radi u jednoj od najprestižnijih kompanija na svetu - "Gugl".