Slušaj vest

Sofija Janićijević zgranula je javnost kada se obelodanila njena romansa sa starijim muškarcem koji joj je svakodnevno slao novac. Učesnica Elite se branila demantovanjem dok se sve više dokaza nije pojavilo na društvenim mrežama, te je rešila da delimično bude iskrena.

Nakon što se zaklela u oca da sa Danetom nije imala ništa, priznala je da se ljubila sa njim. Tokom ispovesti kod Darka Tanasijevića izjavila je da se ipak toga ne seća, te joj je voditelj odbrusio.

"Nije potrošio Bog zna koliko novca"

- Sofija, šta si shvatila u maminoj čestitki? - pitao je Darko.

- Ona nema nikakve veze sa ovom aferom, ona njega zna kao fana koji je uplaćivao novac i donosio poklone - odgovorila je Sofija.

- Rekla je da je sramota i da je frapirana tvojom izjavom da ti je Dane eksperiment - rekao je Darko.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Instagram

- Objasniću joj sve kada izađem - rekla je Sofija.

- Kako tvoja mama nije ništa znala, a tražila si Danetu da joj šalje pare za hranu i gorivo dok si ti u Eliti? - upitao je Darko.

- Ona nije videla ništa sporno jer nije to samo jedna osoba, meni je dosta njih uplaćivalo i slao novac. Ja sam upoznala i druge fanove, slikali su se sa mnom više puta i pričali. Nije Dane potrošio Bog zna koliko novca potrošio na mene. Ja sam dva puta išla u Makedoniju zbog slikanja i tada sam se videla s njim u Skopju - rekla je Sofija.

"Da sam znala kakav je, još više bih..."

- Mnogi se pitaju ko si ti zapravo jer si se ti prošle godine predstavila kao mlada preduzetnica, a sada šalješ Danetu pare za gorivo i hranu? - pitao je Tanasijević.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, ATA images, Pritnscreen

- On se sam ponudio, pa bar da preusmerim taj novac jer mi ovde ne treba cveće. Ja sam samo korisno usmerila ka mami, a da sam znala kakav je čovek onda bih ga još više usmerila šta da uplaćuje i šta da radi - odgovorila je Sofija.

"Ti ćeš mene devojko oterati na bolovanje"

- Mene interesuje poljubac - rekao je Darko.

- Veruj mi da ne znam ni kako se desilo, nismo se poljubili uopšte s namerom. On meni nikad nije bio emotivni partner, on čovek ne može da hoda. Ja se ne sećam da je bio poljubac, on mi je nebitan u životu. Ja bih ti objasnila da znam, ali stvarno se ne sećam da sam se poljubila s njim - rekla je Sofija.

- Ti ćeš mene devojko oterati na bolovanje - rekao je Darko.

- Nema mi nikakvo značenje ni on, a ni cela ova priča. On da nije imao prepiske on nikog ne bi interesovao - rekla je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

- Šta ćemo s Terzom? - upitao je Darko.

- Ne vidim ga i ne čujem, on me apsolutno ne zanima više. Ogroman folirant, ne znam koliko ste uspeli da vidite da mi je posle radija rekao: ''Opasna si'' i smeje se. On se meni gadi koliko se folira, ali mene ne može voz da pregazi - rekla je Sofija.