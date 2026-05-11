Slušaj vest

U razgovoru sa Darkom Tanasijević otvorio je dušu i priznao da se neizmerno kaje što je zbog "takve" osobe upropastio porodicu.

"Ja sam Daneta spasio, a on je meni otvorio oči"

- Šta bi ti pitao Daneta? - upitao je voditelj.

- On je meni zahvalan, a i ja njemu. Ja sam njega spasio da ga ne izmuze do poslednjeg dinara, a meni je otvorio oči - rekao je Terza.

- Kako gledaš na ono što je Sofija iznela u petak? - pitao ga je Darko.

- Svi smo znali da je to bila klasična korist, navlačenje da čoveku izvuče lovu. Ona je išla na tu kartu neće se nikada saznati. Morala je tako da radi da bi ga opelješila. Ona je osetila da bi joj dao sve. Ona je profi lik da može da odradi koga hoće na svetu. On je stariji od njenog oca 10 godina. Blam života. I ove čestitke da majka nije znala, možda je krila od nje da piše takve poruke - govorio je Terzić.

- Da li bi tvoji roditelji primili nekog fana da prespasva kod vas u kući? - nastavio je Darko.

- Ma ne bi ni u dvorište. Sve što smo čuli u petak užasno. Gledam je na bazenu, sunčam se i pitam se da ovako mlada devojka sebi nešto dozvoli. Njoj je sve ovo lagano. Takve kao što je ona biće bolje plasirane nego ja, takve prolaze u narodu. Ja sam od fana jednom dobio 200 eura preko Wester Uniona. Ko njoj sad da veruje da nije spavala sa tim čovekom. Zbog kakve devojke sam ja sebi upropastio život. Baš dosta razmišljam o tome. Kad izađem moram da sredim odnos sa Milicom. Sad sam joj najpotrebniji. Stalno razmišljam. Mnogo se kajem - izjavio je Terza.

"Kad je vidim, gadi mi se"

- Kakve su tvoje emocije sada? - pitao ga je Darko.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, ATA images, Pritnscreen

- Kad je vidim meni se zgadi. Zamisao da vidim kako se drži sa čovekom, gledam ono telo i da on to pipne, fuj, bljak - rekao je Terza.

- Ti si najveći problem bio Brankici, a sada se ona zahvaljuje Terzi - nastavio je Darko.

- Ja mogu samo sa njom da nemam komunikaciju. Ceo svet zna da sam ja bio uz nju, uživala je ovde. I sad hvala, pazi molim te. Evo vam ga sada Dane, pa se sa njime mlatite. Meni je Milica rekla još napolju: "Gde baš nju?" Ona je valjda to osetila. Milica je nju sa vrata napala, više joj je ona kriva nego ja. Njoj je najbitnije da bude poznata, da putuje, solarijum, mora - govorio je Terza.