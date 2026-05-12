Staniju Dobrojević su duboko pogodile reči njene cimerke Tanje Stijelje Boginje, zbog kojih je doživela emotivni slom i u suzama kao metak izletela iz Bele kuće.

Tokom ovonedeljne podele budžeta, ovonedeljna gazdarica Tanja Stijelja Boginja nije štedela reči i žestoko je iskritikovala Staniju Dobrojević, ističući da je veliki folirant. Tom prilikom joj je dodelila mali budžet i sasula sve u lice:

- Stanija, mali budžet, mislila sam da ćeš da oduvaš, da ćeš da ostaneš dama, a vidim da pokušavaš da glumiš žrtvu, meni su psovali sve i svašta pa nisam suzu pustila, a ti držiš tako ruku, znaš kad da zaplačeš, kad da izdramiš, znaš gde su kamere, sve fejk radiš, hoćeš da uđeš u fejk odnos sa Anđelom, oštro je započela Boginja.

Stanija Dobrojević

Tanja se tu nije zaustavila, već je pred svima nastavila sa prozivkama na račun starlete:

- Imaš dovoljno godina i ne treba ništa da potenciraš na silu, ne treba da komentarišeš Asmina, od tebe niko ne može da dođe do reči, ne ponašaš se damski, gotivila sam te, ali mislim da si veliki folirant! Pominješ prepiske sa Filipom Carom, onda Noru, a to je veoma ružno. Došla si da bi pobedila, a narod voli folirante, pa ćeš pobediti.

Nakon ovih reči, Stanija je istrčala iz Bele kuće i otišla u prostoriju za "Odabrane", gde je plakala na sav glas. Ubrzo joj je prišao Bora Santana kako bi pokušao da je uteši: