Stanija Dobrojević, koja je u ozbiljnom sukobu sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, sada ne može da shvati kako je mogla da bude s njim.

Ona je razgovarala sa cimerkom Sofijom Janićijević, koju je osudila cela kuća zbog veze sa fanom, sedamdesetogodišnjim Danetom, i otkrila da joj nikako ne ide u glavu da je bila zaljubljena u Asmina, koji je sada sa Majom Marinković.

Gde su joj oči bile

- Ja sad kad pogledam vidim sve što nisam videla. On još na klipu i izgleda... Pomisliš odmah gde su oči i šta si... Ja znam šta je zatvoren prostor i ovde da nema muškaraca zaljubila bih se u ponija, mislim provodila vreme i zagrlila - rekla je Stanija pa otkrila da je imala ozbiljne prilike kada su muškarci u pitanju.

- Ja sam u Majamiju imala tako svojih pet ili šest, izlazila sam da vidim ko će bolje da se pokaže, a onda krenem da pišem sa njim... Ovi majmuni mene nisu radili. Ja odem na taj dejt, lep dečko, ali pobegnem glavom bez obzira. Taj Jevrej, on je prebogat, ima privatan avion, jahtu i pomisliš odmah Sandra Meljničenko. Ja kad sam sa ovim krenula da pišem povuklo me i kad je došao u Majami pisala sam Jevreju da ne želim više da ga vidim, a on mi pričao da će da učini sve. Šta sam ja blokirala za ovo? Ironija života - govorila je Stanija.

Razočarani

Podsetimo, nedavno se za medije oglasila Stanijina drugarica Maja Duhonj, koja je poručila da se starleta dobro drži u "Eliti 9".

- Za mene je Stanija očekivano dobra u svim situacijama kroz koje priolazi u rijalitiju otkako je ušla u sezonu devet. A znate zašto? Odgovor je prilično jednostavan. Zato što je uvek iskrena. Ne kalkuliše, daje se potpuno i bez zadrške. Običan narod koji gleda ovaj rijaliti format to odlično vidi i prepoznaje. I baš zbog te svoje iskrenosti Stanija je već više od decenije miljenica nacije.

Ona je zatim prokomentarisala Stanijin odnos sa Asminom i istakla da je očekivala da će se on tako ponašati.

- Ne mogu reći da nisam očekivala da će vređati Staniju i pokušati da je omalovaži i degradira u trenutku kada bude sateran u ćošak istinom kojom ona barata. A manipulatori i lažovi kakav je on, kada se nađu u takvoj bezizlaznoj situaciji, ne biraju ni sredstvo ni način da zaštite sebe da im se ne skine maska i da u javnosti ne budu razotkriveni potpuno. Ali svakako nisam očekivala da će da blati Stanijinu majku koju je video svega nekoliko puta, a tek brata kojeg suštinski i ne poznaje. Ne povređuju njih njegove reči, jer ceo svet je sad već video i shvatio da Asmin sve što kaže slaže, najblaže rečeno. Ali da osećaju razočaranje što su sebi dozvolili da u svojoj kući ugoste nekog takvog za naše najveće praznike, definitivno osećaju - istakla je.