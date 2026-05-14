Haos u rijalitiju Elita dostigao je vrhunac kada je Viktor Gagić odlučio da zauvek prekine odnos sa Minom Vrbaški. Mina, vidno potrešena i u suzama, satima je molila Viktora za još jednu šansu, ali on je ostao neumoljiv.

Razlog raskida su njene laži koje on više nije mogao da toleriše, pišu mediji.

- Zbog sopstvenih laži si me izgubila za sva vremena - poručio joj je Viktor hladno, dok je Mina neutešno jecala pred kamerama.

Porodica Gagić: "Svi smo u šoku!"

Valentina Gagić, Viktorova rođena sestra, nije krila da porodica teško podnosi scene koje gledaju na malim ekranima.

- Svi smo porodično trenutno u šoku, ne zbog laži, već gledajući njihovu patnju. Jako mi je žao zbog svega što se desilo u proteklih nekoliko noći, jer nije lako gledati svog brata u ovakvom izdanju. Ovo su jako teški trenuci za njih i mislim da ih treba pustiti da sami reše svoje probleme. Koliko je teško njima, toliko je teško i nama da gledamo sve to - rekla je Valentina.

Na pitanje koje zanima celu Srbiju, da li će Viktor ipak popustiti i oprostiti Mini, njegova sestra ostaje misteriozna:

- Da li će joj oprostiti ili ne, ni mi sami ne znamo. On se prvi put susreće sa ovakvim pritiskom. Viktor nije navikao da provodi 24 sata dnevno sa nekim, svima nam je ponekad potreban mir - zaključila je Valentina.