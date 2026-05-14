OGLASILA SE PORODICA ASMINA DURDŽIĆA POVODOM MAJINOG ROĐENDANA: Evo čemu Marinkovićeva može da se nada
Maja Marinković za nekoliko dana slavi rođendan i uveliko se polemiše o fešti koju će prirediti, ali i poklonima.
Starleta se nada da će osim porodice i fanova stići nešto i od familije Durdžić.
"Porodica ne šalje ništa"
S obzirom da se uveliko priča o rođendanu Marinkovićeve i na mrežama, oglasila se porodica Durdžić koja je javno otkrila svoj stav o darivanju njihove sadašnje snajke.
"Pošto dobijamo mnogo poruka, kako bi Asminovi roditelji trebalo da pošalju Maji poklon za rođendan - Porodica ne šalje ništa!".
"Toksična veza puna blamova"
Maja je nedavno progovorila o odnosu sa Asminom.
- Ja imam emocije prema njemu, ali nisam neko ko decu pravi putem sms poruka. Šta je garancija? Ljudi su u braku 30 godina, pa se razvedu i pukne. Mesec dana veze koja je poprilično toksična i imamo dosta blamova. Mi naše rešimo, ali nam nije odnos sjajan i bajan. Nije mi normalno da nakon veze od mesec dana kažem da hoću dete i da se udam za njega. Ja sam još mlada devojka, želim još das uživam i da se ostvarim na mnogim poljima. Kad budem zrela razmišljaću o tome, ali meni to nije primarna stvar - rekla je nedavno Maja.
Kažnjeni
Naime, Veliki šef izrekao je nedavno kazne na račun Maje Marinković i Asmina Durdžića, budući da nisu prisustvovali današnjoj "Igri istine" u Beloj kući, što je obaveza svih učesnika.
Maja i Asmin su mesecima u centru pažnje rijalitija Elita 9, a njihov odnos iz dana u dan izaziva sve više komentara među ukućanima i publikom. Nakon nekoliko burnih rasprava i emotivnih scena, mnogi se pitaju da li između njih postoje iskrene emocije ili je reč o još jednoj rijaliti igri.