Slušaj vest

Sofija Janićijević već neko vreme je glavna tema u "Eliti 9" zbog svog odnosa sa sedamdesetogodišnjim Danetom, kojeg je predstavila kao svog fana.

Iako on tvrdi da su bili vereni, ona to poriče, ali je priznala da joj je on kupovao stvari i finansirao je. Sada su rešili da progovore svedoci njihovog odnosa, a to je prvi uradio izvesni Alen, vlasnik jednog lokala u Skoplju u koji su dolazili Sofija i Dane, a kojeg je posetila ekipa emisije "Premijera - Vikend specijal".

- Ovde su bili Dane i Sofija par puta, jeli su ćevape kod nas, a poslednji put su došli ovde sa Safetom, Danetovim prijateljem. Njih dvoje su se sve vreme držali za ruke, izgledali su kao zaljubljeni par. - započeo je Alen i nastavio:

- Izgledali su kao mladi par, nisu se odvajali. Nije dolazila sa majkom ovde, a Dane je stariji čovek, ali kraj nje se podmladio.

Foto: Privatna arhiva Pink

Novinara televizije Pink je zanimalo da li je Dane dementan, bolestan, kako što je Sofija pričala:

- Ono što je Sofija pričala je laž, Dane je dobar čovek, humanitarac, on pomaže ljudima i svima je dobar. On je sjajan gospodin, a o njegov odnos sa Sofijom se niko nije mešao, jer on sam zna šta radi.

Podsetimo, Sofija je nedavno saznala da van rijalitija postoji snimak na kojem s eljubi sa Danetom, iako je uporno tvrdila da do toga nikada nije došlo.

- Poljubac! On kamere ima i u stanu - potvrdila je Sofija, ali se ubrzo ispravila i pokušala da umanji značaj tog događaja

- To je blic, to nije neki poljubac!

Sofija je takođe priznala da je lagala svoju majku povodom celokupnog odlaska u Makedoniju.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Ja sam rekla mami da idem da se slikam sa Danetom. Ja sam trebala da se vratim do 18 časova, ali se nisam vratila. Celu noć sam pričala sa jednim dečkom i bila sam u sobi. Nisam joj rekla ništa. Ona je mislila da sam se vratila. Znala je samo da sam otišla da se slikam - ispričala je ona o svojim postupcima.

Na pitanje kako su ona i Dane zapravo provodili dane, njen odgovor je dodatno iznenadio gledaoce.

- Tako da odem u tržni centar i kupim šta poželim. On gleda rijaliti celu noć, a ja sam u drugoj sobi na telefonu- otkrila je Sofija.