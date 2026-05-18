PROCURILA NOVA ŠOK PREPISKA SOFIJE (29) I VREMEŠNOG DANETA (70) Naručuje sve šta da joj kupi, a njegovo pitanje će vas zaprepastiti: Jel nosiš verenički prsten?
O aferi Sofije Janićijević i vremešnog Daneta ne prestaje da se priča, dok je ona sve vreme u rijalitiju "Elita 9" i nije upućena tačno kad i šta javnost saznaje iz njihovog odnosa. Sad smo došli u posed njihovih poruka, u kojima se vidi kako su komunicirali i šta je oboje zanimalo.
U porukama se vidi kako on ističe da ona na ruci nema verenički prsten, na šta mu ona govori: "Imam, ja ti kažem da nosim".
Navodila mu je šta bi želela da pazari, poput suknje i haljine, pa ga je pitala: "Ako možemo da ih kupimo...".
Sofija je potom pisala: "Spremila sam se, ljubavi, idem sa mamom da prošetam malo, lepo vreme... Kako mi se ide u šoping", a on joj je u porukama: "Jesi spavala dobro, dušo, jesi se odmorila, ljubavi...?".
Tražila da daje pare njenoj mami
Sofija je, inače, molila Daneta da finansijski obezbedi njenu majku dok je ona u rijalitiju.
- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija.
Budući da je bila zabrinuta za majku, zamolila je 41 godinu starijeg Daneta da njenoj mami Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftu.
- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno. Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija.