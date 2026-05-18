Asmin Durdžić nema nameru da prekine rat sa Stanijom, te svakodveno iznosi nepoznate detalje iz perioda ljubave veze sa starletom.

Ovoga puta je tvrdio da ga je Stanija nagovarala da javno govori ružno o nekim osobama, a odmah nakon njegovih reči oglasila se i Aleksandra Subotić koja je osula rafalnu paljbu po njoj.

"Nagovorila me je da je pljujem"

Durdžić je tvrdio da ga je Dobrojevćeva nagovarala na vređa neke žene, a jedna od njih je upravo Aleksandra.

- Sve žene koje sam dosad vređao, a koje su spominjale Staniju, to me je sama Stanija nagovorila da radim. Sa Aleksandrom Subotić je vodila najžešći rat, a mene je nagovorila da je pljujem na Instagramu. Stanija je tada reklamirala jedan proizvod za mršavljenje, koji nije pila, a prodavala ga je drugim ženama - govorio je Asmin, a nakon toga se hitno oglasila Subotićka i napisala otvoreno pismo.

Otvoreno pismo Aleksandre Subotić

- Koliko je ovo žalosno i bedno - tako nisko, podmuklo i iskoristiću reč koja mi ne priliči k********. Nažalost Asmin govori istinu. Kao jedna žena, majka, biznismenka, gnušam se i gadim se na ovakve mizarne, jadne, bedne i patetične opet ponavljam k******** spletke - ne znam ni šta da kažem, kako opisati situaciju u kojoj te moj muž hrani - bukvalno hrani! - započela je Sandra, pa nastavila:

"Ovaj dečko ne laže"

- Bez trunke ustručavanja ću iskoristiti tu reč - a ti po koji put krećeš đonom na mene i na moj posao, samim tim i na moju decu. Znala sam odakle duva taj vetar - a sada imam i dokaz, ovaj dečko ne laže za ovo sto priča. Mi se ne poznajemo i on nema razloga mene da mrzi. Prvo si želela da igraš igru te protiv koje se boriš sada, želela si da budeš predstavljena u medijima kao nečija ljubavnica, švalerka. Valjda vi, niskomarine žene to smatrate titulom. Možda ti je to bio i cilj - ne bi ti bilo prvi put, sama si priznala. Čega se pametan stidi budala se ponosi. Zvala si novinare bez trunke saosećanja za porodicu tog čoveka Petra Raspopovića - on se tako zove, da pričas da ideš u Kinu s njima - iako znaš da taj čovek ima kući ženu i decu, čak i ti imaš dečka u tom momentu - pisala je Aleksandra.

"Taj rat ne možeš da dobiješ"

- Zafalilo popularnosti? Pukao sajt za odrasle?? Verovatno od oba pomalo. Međutim ja imam iskustva sa takvima kao što si ti - ja se ne hvatam na udice tog tipa i sa mnom taj rat ne možes da dobiješ - ne ti, ni jedna! Ali kako beše ona tužna priča - nisam ja, nameštaju mi... Samo ne znam ko ti namešta? - dodala je Subotićeva.

"Jela si hleb zarađen uz pomoć mog muža"

- Nikako da utuvite i ti i slične tebi - da se ja u svom životu, isključivo bavim sobom. Moj život je savršen! To je taj rat o kome priča Asmin - koji si ti vodila sama sa sobom. Pričala si svojim fanovima kako te moj Petar juri po Kini progoni - da ostavljaju tu vrstu komentara na objavama portala pa da se malo zaintrigira javnost . A s druge strane, k******** si se pravdala i molila za pomoć. Dok si jela hleb zarađen uz pomoć mog muža, da ne idem dalje od toga - pujdala si svog momka toliko da je on išao na televiziju - da pljuje po mom poslu, da iznosi neistine i laži o mojim proizvodima, da me vređa na najpoganiji način - koliko sam obaveštena čak nam je i prećeno i meni i mojoj majci - nastavila je Aleksandra.

"Žena je ženi vuk"

- Ali znaš šta - niste me oštetili ni na sekundu. Pljuvanje tuđeg rada - neće učiniti tvoj ništa bolji, ni vredniji. Samo je pokazalo i dokazalo to da ti u poslu ne cvetaju ruže. Ja se opet neću spuštati na taj nivo i komentarisati tvoje proizvode, jer su mi skroz nebitni. Ne ugrožavaš me - nismo konkurencija - dodala je Aleksandra.

- Žena je ženi vuk - vi ste za mene pilići. A jedno pile će ostati gladno. Da se odmah ogradim, ja ne podržavam Asmina. Rečena je istina - zaključila je Subotićeva.