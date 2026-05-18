Bivši rijaliti učesnik Bilal Brajlović, koji je javnosti poznat i kao nekadašnji partner Maje Marinković, stao je na "ludi kamen" i oženio se Sandrom Saračević.

Par je, osim građanskog, obavio i versko venčanje, a ceremonija je upriličena u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih saradnika, prenose bosanski mediji.

Par se povremeno zajedno pojavljuje i na društvenim mrežama.

- Samo da pozdravim sve koji se pitaju gde sam... Tu sam gde trebam biti - poručio je nedavno Bilal putem TikToka, dok se snimao zajedno sa Sandom.

Vereni su bili godinu i po

Brajlović ju je verio još 2024. godine, što je tada izazvalo veliko interesovanje javnosti. Tokom veridbe kleknuo je pred njom, te ona nije krila oduševljenje vereničkim prstenom.

Maja pričala da su je terali da primi islam

Podsetimo, Maja Marinković je ranije izrekla niz tvrdnji na račun Bilala i njegove porodice, među kojima i navode o pretnjama koje je, kako je tvrdila, dobijala od njega.

Takođe je izjavila da je njegova porodica želela da pređe u islam.