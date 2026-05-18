Starleta Stanija Dobrojević je otkrila je da je njen bivši verenik Asmin Durdžić famoznu diplomu Građevinskog fakulteta kupio za 700 evra.

Besna jer Asmin Durdžić udara po njenom obrazovanju i karijeri Stanija je rešila da više ne ćuti, pa je u razgovoru sa Milenom Kačavendom i Borislavom Terzićem Terzom otkrila sve o Asminovoj diplomi koja je nedavno digla veliku prašinu u javnosti.

- Nek pokaže on svoju diplomu, kupio je za 700 evra, piše na ćirilici, on ne zna ćirilicu, ne zna da pročita! Onda pogledaš nekog ko se mučio, ja sam faks završila pre nego što sam ušla u rijaliti, i onda ti dođe prevarant za 700 evra kupio diplomu, ne zna da bekne, pored škole nije prošao - navela je Stanija Dobrojević.

Diplomu o kojoj Stanija govori nedavno je na društvenim mrežama objavio Asminov otac Mustafa Durdžić u želji da pokaže kako njegov sin nije puki "bauštelac" kako ga je bivša verenica nazvala prilikom ulaska u "Elitu 9", već obrazovani građevinac.

- Samo da znate da smo mi Beograđani - napisao je Mustafa pored fotografije Asminove diplome Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Već na prvi pogleda se vidi da je diploma puna pravopisnih i materijalnih grešaka, o čemu se na društvenoj mreži "Iks" oglasio i jedan profesor matematike.

"Otac nekog starletana objavljuje njegovu diplomu fakulteta da pokaže kako mu je sin obrazovan. A diploma nikad gore falsifikovana! Greške u slovima (građeviSNki fakultet), pogrešan rektor, pogrešan naziv... Hoće li neka tužba? Član 355. KZ", napisao je u svom tvitu.