"SKOČILA JOJ JE ZA VRAT DA BI ĆUTALA" Milosava tvrdi da je ova učesnica Elite 9 radila kao animir dama, šok detalji isplivali u javnost
Učesnica "Zadruge 9 Elite" Milosava Pravilović sinoć je tokom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem iznela niz šokantnih tvrdnji o gorućim temama u Beloj kući. Na njenoj meti našao se ljubavni trougao koji čine Asmin, Maja i Stanija, ali i takmičarka za koju tvrdi da je radila kao animir dama.
Na pitanje voditelja kakav joj je Asmin Durdžić sada, Milosava Pravilović je iznela prilično mračne prognoze o njegovoj vezi sa Majom i otkrila da on i dalje gaji osećanja prema Staniji Dobrojević.
- Ja kad sam se vratila, nisam ga prepoznala jer to uopšte nije onaj čovek kog ja znam. Mogu samo da vam kažem da on s Majom neće biti napolju apsolutno, ona će njega napasti fizički napolju i uhodiće ga. Tu ljubavi nema, to su malo samo inati. Ja sam primetila da Asmin non stop gleda Staniju, a mislim da ima i emociju. On sad može najbolje da vidi razliku između žena. On će se pomiriti sa Stanijom, a Maja će da izvisi. Vidim ja da on traži način da izađe iz odnosa s njom, ona njega jako nervira - izjavila je Milosava.
Tajne iz Tetova: "Skočila joj je za vrat da bi ćutala"
Međutim, prava drama je usledila kada je voditelj načeo temu o mračnoj prošlosti pojedinih devojaka. Milosava je potvrdila spekulacije da u "Zadruzi 9 Eliti" postoji još jedna "Tetovka", devojka koja je igrala oko šipke i glumila animir damu.
- Milosava je l' radila još neka učesnica u Tetovu? - upitao je Darko.
- Pa Darko, ti si jako pametan. U pitanju je Dušica koja je za Novu Godinu skočila za vrat i grlila moju Aleksandru deset minuta samo da ona ne bi ništa rekla - šokirala je Milosava i tako direktno razotkrila svoju cimerku.