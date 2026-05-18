Učesnici Zadruga 9 Elita već mesecima borave na imanju u Šimanovcima, gde svakodnevno privlače pažnju gledalaca brojnim sukobima, ljubavnim aferama i skandalima. Dok pojedini uspevaju da svoje učešće veoma dobro unovče, drugi u rijaliti ulaze zbog manje zarade, ali i želje za popularnošću i medijskom pažnjom.

Kako se ranije pisalo, anonimni učesnici navodno dobijaju nedeljne honorare koji se kreću od 300 do 500 evra. Ipak, situacija je znatno drugačija kada su u pitanju već poznata rijaliti imena. Tako su tokom emitovanja Elita 7 u javnost dospele informacije o visokim honorarima pojedinih rijaliti zvezda.

Maja Marinković, koju mnogi vide kao jednu od najvećih rijaliti zvezda, navodno je te sezone dobijala čak 3.500 evra nedeljno.

Jovana Tomić Matora se, kako se pričalo, "kotirala" sa 2.500 evra, dok je Ivan Marinković imao honorar od oko 2.000 evra sedmično.

Međutim, veteran rijalitija Lepi Mića ima drugačiju priču. On već godinama učestvuje u "Zadruzi" i tvrdi da za svoj angažman ne traži basnoslovne sume.

- U rijalitiju sam za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Inteligentan sam čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Ja sam zadovoljan. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi - rekao je on, pa dodao još neke detalje.

Da sam u spoljnom svetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Ja javno pitam sve ove što se busaju honorarima, gde su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu decu. Pa, na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dve sezone nisu dobili ni dinara, sve otišlo na kazne - izjavio je ranije Lepi Mića za "Svet", koji je sada učesnik "Zadruge 9 Elite".

Maja pukla bogatstvo na operacije

Maja Marinković je naime, do danas potrošila skoro 30.000 evra na operacije, a na filere i održavanje lica skoro 10.000 evra samo u poslednjih par godina.

Maja je operisala zadnjicu, grudi, nos nekoliko puta, sredila je bradu, a menjanje silikona takođe iziskuje određeni trošak.

Starleta je govorila otvoreno o tome kako je prošla operacija zadnjice.

- Osećam se zaista dobro, s obzirom da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi, sad sam još po otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je to super. Pridržavam se saveta lekara, nije bilo komplikacija. Moraću da mirujem dve nedelje, za mesec dana će biti sve kako treba, imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu, po jednoj - rekla je Maja jednom prilikom za Blic.