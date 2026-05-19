O aferi učesnice "Elite 9" Sofije Janićijević i čuvenog znatno starijeg Daneta ne prestaje da se priča, a sada su se pojavili novi dokazi koji pokazuju koliko su njih dvoje bili bliski, iako ona tvrdi suprotno.

Sofija je naime, Danetu u prepisci zahvaljivala na tome koliko je brižan i što joj je kupio nove stvari, a on je za uzvrat tražio da mu slika donji veš, dok se bude presvlačila.

- Hoću kada se budeš oblačila za "Elitu" da mi slikaš tange, ljubavi. U zdravlju da nosiš taj kompletić - pisao je Dane, a Sofija je sve vreme odgovarala sa "Hoću, ljubavi".

"Presrećna sam što te imam"

U nastavku konverzacije Dane se pitao da li je Sofiji zaista lepo sa njim.

- Otkako smo počeli da komuniciramo da li ti je lepo sa mnom, ljubavi? Da li si zadovoljna? Čekam odgovor - pisao je Dane, a ona je odgovorila:

- Presrećna sam što te imam, ljubavi. Zadovoljna sam!

Podsetimo, naširoko se pričalo i o tome kako je Sofija Danetu tražila novac kako bi ga prosledila i svojoj majci.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija ranije Danetu i nastavila:

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno... Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - glasile su Sofijine reči koja je sve vreme sebe predstavljala kao uspešnu preduzetnicu.

Njenoj mami uplaćivao novac

Pink.rs je objavio nove dokaze prema kojima je potvrđeno da je Sofijina mama Brankica primala novac od izvesnog Daneta, sa kojim se njena ćerka ljubila.

Na priznanicama koje su izašle u javnost, videlo se njeno ime u svojstvu primaoca.

Podsetimo, Sofijina mama tvrdi da nije primala novac od Daneta i da ništa od onoga što je izašlo u javnost ona nij eznala.

Kurir/Blic